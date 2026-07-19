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Пуцњава у центру Београда, рањен мушкарац

Аутор:

АТВ редакција
19.07.2026 08:27

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Полиција Србија
Фото: МУП Србије

Мушкарац је рањен у пуцњави која се рано јутро догодила у ширем центру Београда.

Према првим информацијама, до пуцњаве је дошло нешто прије 5 часова у Поенкареовој улици.

Како су саопштили из службе Хитне помоћи за РТС, мушка особа, старости 36 година упуцана је ноге.

У овом тренутку није познато како је дошло до пуцњаве.

Ендру и Тристан Тејт

Сцена

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Рањени мушкарац је збринут и превезен у Ургентни центар.

Полиција обавља увиђај, пише Телеграф.

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Тагови :

Пуцњава

Рањен мушкарац

Београд

Полиција

Србија

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