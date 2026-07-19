Пуцњава у центру Београда, рањен мушкарац

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Мушкарац је рањен у пуцњави која се рано јутро догодила у ширем центру Београда.
Према првим информацијама, до пуцњаве је дошло нешто прије 5 часова у Поенкареовој улици.
Како су саопштили из службе Хитне помоћи за РТС, мушка особа, старости 36 година упуцана је ноге.
У овом тренутку није познато како је дошло до пуцњаве.
Сцена
Ухапшени браћа Ендру и Тристан Тејт
Рањени мушкарац је збринут и превезен у Ургентни центар.
Полиција обавља увиђај, пише Телеграф.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Србија
15 ч0
Србија
19 ч0
Србија
19 ч0
Србија
20 ч0
Најновије
13
38
13
27
13
16
13
05
12
45
Тренутно на програму