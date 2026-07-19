Ухапшени браћа Ендру и Тристан Тејт

Аутор:АТВ редакција
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Браћа инфлуенсери Ендру и Тристан Тејт ухапшени су у суботу у Мајамију, саопштила је данас америчка Служба маршала.
Америчке власти нису одмах објавиле за шта су оптужена браћа Тејт, али портпарол Службе маршала, Брејди МекКарон, рекао је за АП да је налог за хапшење запечаћен, преноси Си-Би-Ес њуз.
"Амерички маршали су у Јужном округу Флориде ухапсили Ендруа и Тристана Тејта у складу са екстрадицијским поступком. Ова хапшења извршена су у складу са међународним уговорима и споразумима о сарадњи органа за спровођење закона који регулишу екстрадиције Министарства правде", саопштио је портпарол Министарства правде САД.
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У саопштењу се наводи да је британска Крунска тужилачка служба, организација која води кривичне случајеве у Енглеској, саопштила да су се јавиле још четири жртве браће што је довело до нових оптужби за силовање, трговину људима у сексуалне сврхе, напад и дјечју/екстремну порнографију.
Both Andrew and Tristan Tate have been arrested by U.S. Marshals outside of a private event in Miami, Florida, following an extradition request by the UK Government against the brothers on over fifty charges related to rape, arranging or facilitating trafficking for sexual… pic.twitter.com/zW9qOOhlFU— OSINTdefender (@sentdefender) July 19, 2026
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