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Ухапшени браћа Ендру и Тристан Тејт

Аутор:

АТВ редакција
19.07.2026 08:22

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Ендру и Тристан Тејт, браћа инфлуенсери
Фото: AP Photo/ Julia Demaree Nikhinson / Tanjug

Браћа инфлуенсери Ендру и Тристан Тејт ухапшени су у суботу у Мајамију, саопштила је данас америчка Служба маршала.

Америчке власти нису одмах објавиле за шта су оптужена браћа Тејт, али портпарол Службе маршала, Брејди МекКарон, рекао је за АП да је налог за хапшење запечаћен, преноси Си-Би-Ес њуз.

"Амерички маршали су у Јужном округу Флориде ухапсили Ендруа и Тристана Тејта у складу са екстрадицијским поступком. Ова хапшења извршена су у складу са међународним уговорима и споразумима о сарадњи органа за спровођење закона који регулишу екстрадиције Министарства правде", саопштио је портпарол Министарства правде САД.

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У саопштењу се наводи да је британска Крунска тужилачка служба, организација која води кривичне случајеве у Енглеској, саопштила да су се јавиле још четири жртве браће што је довело до нових оптужби за силовање, трговину људима у сексуалне сврхе, напад и дјечју/екстремну порнографију.

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Тагови :

хапшење

Ендру и Тристан Тејт

Америка

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