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Није она коју су сви очекивали: Теа Таировић открила своју омиљену пјесму

Аутор:

АТВ редакција
18.07.2026 19:17

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Није она коју су сви очекивали: Теа Таировић открила своју омиљену пјесму
Фото: Instagram

Теа Таировић важи за једну од најтраженијих пјевачица, а њене пјесме биљеже милионске прегледе и велику популарност међу публиком.

Иако иза себе има бројне хитове који су обиљежили њену каријеру, пјевачица је сада открила да ипак постоји једна нумера која јој заузима посебно мјесто у срцу.

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На питање која јој је омиљена песма из цијеле дискографије, Теа је без размишљања издвојила нумеру "Нек ти је срећно". Свој одговор подијелила је у разговору за ТикТок профил JoomBoos, гд‌је је открила да јој је управо та пјесма најдража, иако не жели да запостави ни остале хитове које публика обожава.

(Гранд)

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Тагови :

Теа Таировић

Пјевачица

пјесма

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