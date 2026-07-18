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Брена и Сека узбуркале интернет овом објавом: "Ручкић, кафица, ракијица"

Аутор:

АТВ редакција
18.07.2026 15:43

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Пјевачице Сека Алексић и Лепа Брена
Фото: Instagram / Screenshot

Регионалне глазбене звијезде Сека Алексић и Лепа Брена сусреле су се тијеком боравка на црногорском приморју, а фотографија њиховог заједничког дружења убрзо је постала хит на друштвеним мрежама.

Љето на црногорском приморју спојило је двије регионалне глазбене звијезде, Секу Алексић и Лепу Брену, које су искористиле прилику за заједничко дружење и ручак.

Након једног од својих наступа, Сека је са својим сурадницима посјетила познати ресторан, гд‌је се сасвим случајно сусрела с дугогодишњом колегиницом Лепом Бреном. Сусрет нису пропустиле овјековјечити фотографијом, а тренутке опуштеног дружења подијелиле су и са својим пратитељима на Инстаграму.

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Посебну пажњу привукла су њихова модна издања. Обје су одабрале упечатљиве црвене комбинације које су употпуниле елегантним шеширима и сунчаним наочалама, због чега су многи примијетили да изгледају готово модно усклађено.

Уз заједничку фотографију Сека је кратко написала: "Ручкић, кафица, ракијица", уз емотиконе који су додатно дочарали опуштену атмосферу, преноси Show Bizz.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Сека Алексић

Лепа Брена

Пјевачица

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