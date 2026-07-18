Предомислио се: Гвардиола требао да буде нови селектор Енглеске

Аутор:АТВ редакција
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Пеп Гвардиола био је веома близу да преузме репрезентацију Енглеске 2024. године, открива угледни Атлетик.
Према наводима британског медија, Фудбалски савез Енглеске (ФА) имао је усмени договор са славним шпанским стручњаком, којег је видио као идеалног насљедника Гарета Саутгејта.
План је био да Гвардиола преузме “Три лава” након истека уговора са Манчестер ситијем, односно по завршетку сезоне 2024/25. Међутим, до преокрета је дошло када је Каталонац одлучио да остане на Етихаду и потпише нови двогодишњи уговор са “грађанима”.
Због таквог развоја ситуације, челници ФА морали су да промијене планове и ангажују Томаса Тухела, који је на крају добио посао селектора, ЦДМ.
Гвардиола је ипак напустио Манчестер сити након завршетка сезоне 2025/26, чиме је окончао десетогодишњу еру на клупи енглеског великана.
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Шпански стручњак раније је више пута истицао да га привлачи рад у репрезентативном фудбалу, па није искључено да би се његово име поново могло наћи на листи жеља ФА уколико у будућности дође до растанка са Тухелом.
За сада, међутим, њемачки стручњак остаје на клупи Енглеске упркос поразу од Аргентине (2:1) у полуфиналу Свјетског првенства, па ће евентуална прича о доласку Гвардиоле морати да сачека нека друга времена.
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