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Предомислио се: Гвардиола требао да буде нови селектор Енглеске

Аутор:

АТВ редакција
18.07.2026 16:35

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Пеп Гвардиола
Фото: Таnjug/Martin Rickett/PA via AP

Пеп Гвардиола био је веома близу да преузме репрезентацију Енглеске 2024. године, открива угледни Атлетик.

Према наводима британског медија, Фудбалски савез Енглеске (ФА) имао је усмени договор са славним шпанским стручњаком, којег је видио као идеалног насљедника Гарета Саутгејта.

План је био да Гвардиола преузме “Три лава” након истека уговора са Манчестер ситијем, односно по завршетку сезоне 2024/25. Међутим, до преокрета је дошло када је Каталонац одлучио да остане на Етихаду и потпише нови двогодишњи уговор са “грађанима”.

Због таквог развоја ситуације, челници ФА морали су да промијене планове и ангажују Томаса Тухела, који је на крају добио посао селектора, ЦДМ.

Гвардиола је ипак напустио Манчестер сити након завршетка сезоне 2025/26, чиме је окончао десетогодишњу еру на клупи енглеског великана.

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Шпански стручњак раније је више пута истицао да га привлачи рад у репрезентативном фудбалу, па није искључено да би се његово име поново могло наћи на листи жеља ФА уколико у будућности дође до растанка са Тухелом.

За сада, међутим, њемачки стручњак остаје на клупи Енглеске упркос поразу од Аргентине (2:1) у полуфиналу Свјетског првенства, па ће евентуална прича о доласку Гвардиоле морати да сачека нека друга времена.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Пеп Гвардиола

Енглеска

Свјетско првенство 2026

Мундијал 2026

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