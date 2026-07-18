Трамп описао како је назвао Инфантина након утакмице са БиХ

Аутор:АТВ редакција
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Амерички предсједник Доналд Трамп, који ће присуствовати недјељном финалу између Шпаније и Аргентине, умијешао се у причу о овом Свјетском првенству када је контактирао Ђанија Инфантина у вези с могућношћу поништавања црвеног картона америчког нападача Фоларина Балогуна.
Иако је ФИФА контроверзно суспендовала забрану од једне утакмице како би Балогун добио право наступа, Американци су изгубили од Белгије 4-1.
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Присјећајући се најважнијих тренутака турнира, Доналд Трамп издвојио је, како је рекао, "вјероватно најнезаборавнији тренутак" – црвени картон који је амерички нападач Фоларин Балогун добио током утакмице између САД и БиХ 1. јула.
Након тога Трамп је лично назвао предсједника ФИФА Ђанија Инфантина и затражио да се Балогуну укине суспензија од једне утакмице.
ФИФА је на крају то и учинила, што је изазвало политичке критике и оптужбе да је амерички предсједник недозвољено утицао на одлуке међународне фудбалске организације.
"Био сам присиљен назвати Ђанија и само дати једну препоруку", рекао је 80-годишњи предсједник у петак.
"Рекао сам: ‘Ђани, желио бих дати једну препоруку – пусти тог дечка да игра!’ Не, заправо нисам то рекао. Рекао сам да желим уложити приговор. Искрено, нисам имао појма шта ће се догодити", испричао је Трамп.
Балогун се на терен вратио 6. јула, али америчка репрезентација ипак је изгубила од Белгије 4:1 и испала са турнира којем је била домаћин.
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Упркос томе, Трамп је цијели случај приказао као позитиван исход.
"Овако је пуно боље. Побиједили су, а наша је екипа играла у најјачем саставу. Замислите само. Да му није допустио наступ, а они су изгубили, сви би говорили да бисмо побиједили да нам је играо најбољи фудбалер", додао је предсједник Америке.
"Ђани је тако донио још једну у низу својих добрих одлука", закључио је Трамп.
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С том се оцјеном, међутим, многи нису сложили. Европска фудбалска федерација (УЕФА) осудила је одлуку ФИФА о укидању суспензије као "преседан без оправдања, неразумљив и неоправдан".
Белгијски селектор Руди Гарсија рекао је да је најприје мислио како је ријеч о шали, док је белгијски Фудбалски савез поручио да ће "размотрити све расположиве могућности“ као одговор на одлуку ФИФА.
Инфантино се сада суочава са званичном пријавом поднесеном Међународном олимпијском одбору (МОО), у којој се терети за кршење правила о политичкој неутралности.
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