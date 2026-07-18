Нинковић: Запуштена улица Благоја Паровића слика бројних других у Бањалуци

Аутор:АТВ редакција
Коментари:2
Улица Благоја Паровића у Бањалуци, која се протеже од Казнено-поправног завода до Залужана, једна је у низу запуштених, пуна ударних рупа, а на бројним мјестима два аутомобила се тешко мимоилазе, изјавио је Срни предсједник Скупштине града Бањалуке Љубо Нинковић.
"Нажалост, Улица Благоја Паровића је већ нешто виђено у многим мјесним заједницама у Бањалуци. Треба да имамо свијест и размишљамо о приоритетима, без обзира у којем дијелу града је улица, да ли приградска или сеоска и колико је у њима гласача. Ово говорим због тога јер видим да градоначелник Драшко Станивуковић одлучује о реконструкцији на бази тога колику подршку може да добије", оцијенио је Нинковић.
Друштво
Упозорење на снази, трајаће до 16 сати
Он је рекао да Станивуковић гледа да ли нешто добро изгледа када се снима дроном, па ако је то неколико стотина метара, урадиће да би добио подршку.
"Тамо гдје процјењује да не може да добије, није му на листи приоритета и не обраћа пажњу на ту улицу. У граду је много улица у којима годинама нису окрпљене рупе, а да не говорим о проширењу асфалтног газишта, тротоара или било чега другог", истакао је Нинковић.
Свијет
Уништен главни центар за АИ: Иран напао америчке војне објекте
Нинковић је замолио Станивуковића да посвети пажњу Улици Благоја Паровића, али и другим које су у лошем стању, те да схвати да приоритети који су посложени кроз Програм заједничке комуналне потрошње нису ничији лични хир, већ потребе и жеље људи који живе у тим улицама.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Бања Лука
2 ч0
Бања Лука
14 ч1
Бања Лука
19 ч1
Бања Лука
1 д3
Најновије
11
25
11
21
11
14
11
04
10
44
Тренутно на програму