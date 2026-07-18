Уганућа, истегнућа: Ово су најчешће повреде током интимних односа

Аутор:АТВ редакција
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Вођење љубави би требало да представља чисто задовољство, али повреде су вам вјероватно посљедња ствар на памети када страсти узавру!
Ипак, једно истраживање открило је шокантне податке – чак 42 одсто људи доживјело је барем једну повреду током интимних односа.
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Истраживање које је спровео познати продавац играчака за интимне односе, "Лов Хани", на узорку од преко 1.000 одраслих особа, срушило је бројне митове.
Ако сте мислили да су мушкарци ти који су непажљивији, преварили сте се! Показало се да су жене (чак 47 одсто) знатно склоније катастрофама у спаваћој соби у поређењу са мушкарцима (33 одсто).
Најугроженија старосна група? Они у јеку младости, између 25 и 35 година – чак невјероватних 66 одсто њих је искусило бол усред страсти!
Када је ријеч о најчешћим "несрећама", на убједљивом првом мјесту су модрице, које је пријавило 33 одсто повријеђених.
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Одмах за њима слиједе огреботине (31 одсто) и изузетно болне и непријатне уринарне инфекције (29 одсто).
Занимљиво је да пенетративни интимни односи нипошто нису једини кривац за ове незгоде.
Скоро половина мушких испитаника признала је да се повриједила док су примали или пружали оралне интимне односе, док се исто десило код само 17 одсто жена.
Очекивано, "мјесто злочина" је у 56 одсто случајева спаваћа соба. Међутим, људи често задобију повреде и на другим локацијама: готово сваки четврти инцидент догоди се током вођења љубави под тушем, а сваки пети приликом ужурбаних интимних односа у хотелској соби.
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Неки су признали да су страдали и на "скандалознијим" мјестима, попут тоалета у авиону или чак на радном мјесту!
Позната стручњакиња за интимне односе, Шантел Отен, огласила се поводом ових фрапантних података и дала неколико кључних савета како бисте избјегли катастрофе:
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