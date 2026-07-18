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Уганућа, истегнућа: Ово су најчешће повреде током интимних односа

Аутор:

АТВ редакција
18.07.2026 10:36

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Уганућа, истегнућа: Ово су најчешће повреде током интимних односа
Фото: Pexels

Вођење љубави би требало да представља чисто задовољство, али повреде су вам вјероватно посљедња ствар на памети када страсти узавру!

Ипак, једно истраживање открило је шокантне податке – чак 42 одсто људи доживјело је барем једну повреду током интимних односа.

Урош Плавшић

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Истраживање које је спровео познати продавац играчака за интимне односе, "Лов Хани", на узорку од преко 1.000 одраслих особа, срушило је бројне митове.

Ако сте мислили да су мушкарци ти који су непажљивији, преварили сте се! Показало се да су жене (чак 47 одсто) знатно склоније катастрофама у спаваћој соби у поређењу са мушкарцима (33 одсто).

Најугроженија старосна група? Они у јеку младости, између 25 и 35 година – чак невјероватних 66 одсто њих је искусило бол усред страсти!

Од модрица до уганутог зглоба: Шта све може да крене по злу?

Када је ријеч о најчешћим "несрећама", на убједљивом првом мјесту су модрице, које је пријавило 33 одсто повријеђених.

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Одмах за њима слиједе огреботине (31 одсто) и изузетно болне и непријатне уринарне инфекције (29 одсто).

Према истраживању, листа најчешћих повреда приликом вођења љубави изгледа овако:

  • Истегнути мишић – 25%
  • Повреда леђа – 13%
  • Алергијска реакција – 9%
  • Анална повреда – 8%
  • Хемороиди – 5%
  • Уганут скочни зглоб – 4%

Занимљиво је да пенетративни интимни односи нипошто нису једини кривац за ове незгоде.

Скоро половина мушких испитаника признала је да се повриједила док су примали или пружали оралне интимне односе, док се исто десило код само 17 одсто жена.

Најопаснија мјеста за акцију

Очекивано, "мјесто злочина" је у 56 одсто случајева спаваћа соба. Међутим, људи често задобију повреде и на другим локацијама: готово сваки четврти инцидент догоди се током вођења љубави под тушем, а сваки пети приликом ужурбаних интимних односа у хотелској соби.

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Неки су признали да су страдали и на "скандалознијим" мјестима, попут тоалета у авиону или чак на радном мјесту!

Позната стручњакиња за интимне односе, Шантел Отен, огласила се поводом ових фрапантних података и дала неколико кључних савета како бисте избјегли катастрофе:

  • За модрице: Љубавни угризи и грубљи интимни односи су најчешћи узроци пуцања капилара. Ако осјетите бол, стручњакиња савјетује да ставите лед на то подручје или попијете парацетамол.
  • Против уринарних инфекција: Жене могу драстично смањити ризик ако мокре прије и послије вођења љубави, јер се тако испирају бактерије. За мушкарце важи обрнуто правило – они би требало да сачекају 15 минута након пенетративних интимних односа прије него што оду у тоалет.
  • Опрез за жене: Чак 18 одсто жена доживјело је повреде интимног подручја усљед превеликог трења или грубље пенетрације. Шантел савјетује да је од кључне важности да будете потпуно узбуђени прије почетка, да идете полако како бисте њежно истегли подручје и да обавезно користите велике количине лубриканта у сваком тренутку, преноси "Жена Блиц".

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Тагови :

љубав и секс

Сексуални односи

интимни односи

повреда

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