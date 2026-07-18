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Боро нуди плату 2.300 КМ, смјештај и храну, али нико неће да ради

Аутор:

АТВ редакција
18.07.2026 10:42

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Боро са Черигаја
Фото: Screenshot / YouTube

Боро Пињух са Черигаја већ 35 година љетне мјесеце проводи на планини, гдје тренутно брине о готово 500 оваца и другим животињама.

У репортажи за "Глас Херцеговине", говорио је о радним данима који трају од раног јутра до касно у ноћ, награђиваном сиру, све тежем проналаску пастира те животу без слободног дана.

Каже да је једном овце морао извести на пашу и с температуром од 40 степени, док пастиру данас нуди 2.300 КМ, смјештај и храну, али заинтересованих готово нема.

Урош Плавшић

Кошарка

Ухапшен Урош Плавшић

Боро је раније радио у мостарском Соколу, а послије се професионално посветио сточарству и отворио обрт.

Није задовољан системом подстицаја, за који сматра да малим сточарима не пружа довољну сигурност.

"Прошле године нисмо добили федерални подстицај за овце. Добио сам само кантонални као физичка особа. Није чудо што је све мање пастира и стада", рекао је.

Упркос тешком раду и готово потпуном изостанку одмора, на планини проналази мир.

"Овдје се човјек психички одмори. Кад је психа здрава, здравије је и тијело", закључио је.

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Тагови :

сточарство

Овчарство

Овце

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