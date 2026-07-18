Ухапшен Урош Плавшић

Аутор:АТВ редакција
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Бивши кошаркаш Црвене звезде Урош Плавшић ухапшен је јуче по налогу Вишег јавног тужилаштва у Београду јер је, наводно, у ноћи између 16. и 17. јула прескочио ограду Војно-медицинске академије и физички напао војно лице - припадника обезбјеђења.
Напад се догодио на пријавници број 2, гдје је припадник обезбјеђења успео да савлада нападача и одмах обавијести Војну полицију.
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Како сазнаје "Информер", припадници Војне полиције потом су Уроша Плавшића предали патроли Министарства унутрашњих послова.
Током инцидента, припадник обезбјеђења ВМА задобио је лакше тјелесне повреде главе и руке.
Плавшићу је одређено задржавање до 48 сати због сумње да је починио кривично дјело напад на војно лице у вршењу војне службе.
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Подсјетимо, само неколико сати прије хапшења, Урош Плавшић је са инфлуенсерком Јованом Томић организовао велико црквено вјенчање и прославу за породицу и пријатеље. Пар је претходно, годину дана раније, склопио грађански брак на интимној церемонији.
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