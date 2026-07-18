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Ухапшен Урош Плавшић

Аутор:

АТВ редакција
18.07.2026 10:23

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Урош Плавшић
Фото: Screenshot / YouTube

Бивши кошаркаш Црвене звезде Урош Плавшић ухапшен је јуче по налогу Вишег јавног тужилаштва у Београду јер је, наводно, у ноћи између 16. и 17. јула прескочио ограду Војно-медицинске академије и физички напао војно лице - припадника обезбјеђења.

Напад се догодио на пријавници број 2, гдје је припадник обезбјеђења успео да савлада нападача и одмах обавијести Војну полицију.

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Како сазнаје "Информер", припадници Војне полиције потом су Уроша Плавшића предали патроли Министарства унутрашњих послова.

Током инцидента, припадник обезбјеђења ВМА задобио је лакше тјелесне повреде главе и руке.

Плавшићу је одређено задржавање до 48 сати због сумње да је починио кривично дјело напад на војно лице у вршењу војне службе.

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Подсјетимо, само неколико сати прије хапшења, Урош Плавшић је са инфлуенсерком Јованом Томић организовао велико црквено вјенчање и прославу за породицу и пријатеље. Пар је претходно, годину дана раније, склопио грађански брак на интимној церемонији.

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Тагови :

Урош Плавшић

Ухапшен Урош Плавшић

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