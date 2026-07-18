Преминуо легендарни Бањалучанин Дарко Гуњић Гуња

Аутор:АТВ редакција
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У Бањалуци је преминуо култни радијски и телевизијски водитељ Дарко Гуњић Гуња.
Дарко Гуњић Гуња био је један од најпознатијих и најпопуларнијих гласова бањалучког Биг радија, преноси "Бука".
Публика га највише памти као водитеља изузетно популарних емисија попут “Балкан експреса”, “БлаБлаонице” и контакт-емисије “Спајалица”.
Ове су емисије у то вријеме биле главно мјесто забаве и повезивања слушатеља, због чега га често називају пиониром модерног радијског шарма на овим просторима.
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