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Преминуо легендарни Бањалучанин Дарко Гуњић Гуња

Аутор:

АТВ редакција
18.07.2026 10:44

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Дарко Гуњић Гуња
Фото: Приватна архива

У Бањалуци је преминуо култни радијски и телевизијски водитељ Дарко Гуњић Гуња.

Дарко Гуњић Гуња био је један од најпознатијих и најпопуларнијих гласова бањалучког Биг радија, преноси "Бука".

Публика га највише памти као водитеља изузетно популарних емисија попут “Балкан експреса”, “БлаБлаонице” и контакт-емисије “Спајалица”.

Ове су емисије у то вријеме биле главно мјесто забаве и повезивања слушатеља, због чега га често називају пиониром модерног радијског шарма на овим просторима.

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Преминуо Дарко Гуњић Гуња

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Преминуо легендарни Бањалучанин Дарко Гуњић Гуња

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