Logo

Бањалука: Канализација се излила поред вртића, смрад гуши данима

Аутор:

АТВ редакција
17.07.2026 20:55

Коментари:

0
Бањалука: Канализација се излила поред вртића, смрад гуши данима

Непријатан призор и несносан смрад већ данима дочекују грађане у близини вртића "Сунце" у Бањалуци, гдје се, према тврдњама мјештана, излила канализација.

Велика количина отпадне воде се задржава на коловозу, непосредно уз тротоар и зелену површину, пише портал "Независне".

vatrogasci

Србија

Избио велики пожар у стану: Сумња се да је унутра заробљено двоје људи

Грађани упозоравају да проблем траје данима, те изражавају забринутост због могућег угрожавања здравља дјеце и пролазника, посебно због високих температура које додатно појачавају неугодне мирисе.

Очекују хитну реакцију надлежних служби и санацију квара како би се спријечиле могуће здравствене и еколошке посљедице.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Бањалука

канализација

Вртић

Коментари (0)

Више из рубрике

Менза у Студентском центру Никола Тесла у Бањалуци

Бања Лука

За три марке сва три оброка: Све погодности СЦ у Бањалуци

5 ч

1
Кабине за пресвлачење код Зеленог моста

Бања Лука

Купачи на Врбасу огорчени јер су и даље необновљене кабине за пресвлачење

10 ч

3
Коњица МУП-а

Бања Лука

Коњица Жандармерије прошетала градом и одушевила Бањалучане

10 ч

0
Осванули плакати као “потјерница”: Станивуковића траже грађани

Бања Лука

Осванули плакати као “потјерница”: Станивуковића траже грађани

11 ч

6

  • Најновије

21

53

Ватра гута базу: Иран извео стравичне нападе

21

42

Туриста у Црној Гори резервисао мјесто на плажи тепихом: ''То се Аладин паркирао''

21

32

Сутра славимо Светог Доротеја: Један обичај би требао испоштовати сваки вјерник

21

30

Сати чекања на врелини: Огромне гужве на више граничних прелаза

21

18

Први детаљи трагичног пожара: Ватрогасци провалили врата и затекли тијела

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима