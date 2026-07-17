Бањалука: Канализација се излила поред вртића, смрад гуши данима

Аутор:АТВ редакција
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Непријатан призор и несносан смрад већ данима дочекују грађане у близини вртића "Сунце" у Бањалуци, гдје се, према тврдњама мјештана, излила канализација.
Велика количина отпадне воде се задржава на коловозу, непосредно уз тротоар и зелену површину, пише портал "Независне".
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Грађани упозоравају да проблем траје данима, те изражавају забринутост због могућег угрожавања здравља дјеце и пролазника, посебно због високих температура које додатно појачавају неугодне мирисе.
Очекују хитну реакцију надлежних служби и санацију квара како би се спријечиле могуће здравствене и еколошке посљедице.
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