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За три марке сва три оброка: Све погодности СЦ у Бањалуци

Аутор:

АТВ редакција
17.07.2026 16:30

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Менза у Студентском центру Никола Тесла у Бањалуци
Фото: Screenshot / YouTube

За многе студенте у Бањалуци највећа финансијска разлика не прави се на факултету, већ на адреси становања.

Док они који успију добити мјесто у Студентском центру (СЦ) “Никола Тесла” могу значајно смањити мјесечне трошкове, студенти који живе у приватном смјештају често највећи дио буџета издвајају управо за кирију и рачуне.

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Због тога мјесто у дому за многе није само питање смјештаја, већ једна од најважнијих финансијских олакшица током студирања.

Студенти који живе у дому имају једну велику предност – не морају издвајати неколико стотина марака мјесечно за приватни стан.

Лука, студент Универзитета у Бањалуци који борави у Студентском центру “Никола Тесла”, каже да му живот у дому омогућава да значајно смањи свакодневне трошкове.

“Током љета се плаћа рецепција, у зависности од собе, од 60 до 110 марака. Зависи од тога да ли је соба у првом павиљону, да ли је апартман, да ли је соба у трећем или четвртом павиљону”, објашњава Лука за "БЛ портал".

Највећа разлика, међутим, види се када се упореди дом са приватним смјештајем.

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Студент који изнајмљује стан већ на почетку мјесеца мора рачунати на кирију, режије и трошкове који често премашују износ неколико стипендија.

Приватни смјештај највећи терет за студенте

Милица, студенткиња треће године, каже да се ситуација на тржишту станова за само неколико година значајно промијенила.

“Кад сам уписивала факултет прије три године, гарсоњеру на Старчевици смо плаћали 300 КМ. Данас је та иста гарсоњера 500 КМ, а режије зими изађу још преко 150 КМ. Ја изнајмљујем стан, а имам цимерку, и када подијелимо све трошкове, мене изађе око 200 марака плус рачун за струју који варира на мјесечном нивоу”, каже Милица за БЛ портал.

Драган Милановић, сувласник агенције за некретнине “РЕМАКС”, каже да се цијене закупа разликују у зависности од локације и квалитета стана, али да студенти углавном траже најповољније опције.

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“Цијене зависе од неколико фактора па се крећу у рангу од 400 до 800 КМ. Зависи од старости зграде, опремљености стана, локације, дужине најма… уколико се уз стан изнајмљује и гаража иде од 100 до 150 КМ више”, објашњава Милановић.

За студенте који дијеле стан, трошак јесте мањи, али и даље представља значајан издатак за породице које финансирају школовање.

Менза додатна олакшица

Поред смјештаја, важан дио студентске рачунице је и исхрана.

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За оне који користе студентску мензу, трошкови су знатно нижи него код свакодневне куповине хране.

Лука каже да цијене оброка у мензи представљају велику помоћ студентима.

“Доручак је 60 фенинга, ручак је 1.40 марака, а вечера кошта једну марку. Тако да у току дана оброци изађу три марке, а седмично 15 марака, ко иде кући за викенд”, објашњава Лука.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

студентски дом

Студентски центар Никола Тесла

Бањалука

Уштеда

студенти

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