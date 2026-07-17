Слетио са пута аутомобилом, па висио изнад провалије: Хеликоптер учествовао у спасавању

Аутор:АТВ редакција
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У близини Плитвичких језера, на тешко доступном терену, дошло је до саобраћајне несреће у којој је аутомобил након слијетања са пута остао висити изнад провалије.
Како је саопштила Полицијска управа личко-сењска, на мјесто незгоде одмах су упућени ватрогасци, полиција, хитна медицинска помоћ и припадници Хрватске горске службе спашавања (ХГСС).
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На терен су изашла два тима Завода за хитну медицину Личко-сењске жупаније те тим Завода за хитну медицину Карловачке жупаније из Слуња, а полетјела су и два хеликоптера хитне медицинске службе, из Ријеке и Загреба.
Након захтјевне интервенције возило је у 12.15 сати успјешно извучено. У њему се налазило петоро држављана Данске, троје дјеце и двоје одраслих.
Једно дијете хеликоптером је превезено у КБЦ Ријека, док је отац превезен у Загреб. Обоје су задобили политрауме. Мајка и још двоје дјеце возилима хитне помоћи превезени су у задарску болницу.
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Њихове повреде нису опасне за живот, а једно дијете је у незгоди прошло без повреда. Околности које су довеле до слијетања возила с цесте биће утврђене полицијским увиђајем.
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