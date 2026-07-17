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Требињски херој Мишо Памучина уловио звијер дужу од два метра

Аутор:

Бојан Носовић
17.07.2026 17:46

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Мишо Памучина уловио змију дужу од два метра
Фото: Уступљена фотографија

Познати требињски змијоловац, или како га многи зову требињски херој, Мишо Памучина данас је имао пуне руке посла.

Ухватио је чак три змије једну дужу од два метра и скинуо неколико гнијезда стршљенова.

Мишо Памучина уклонио легло стршљенова
Мишо Памучина уклонио легло стршљенова

"Све је то у приградским насељима, ова велика змија је била ушла у једну кућу", каже Памучина за АТВ.

Додаје да му телефон непрестано звони и да је ове године ухватио око 15 змија а осталих интервенција је имао безброј.

Једна од змија коју је уловио Мишо Памучина
Једна од змија коју је уловио Мишо Памучина

"Ја сам ту да склањам бомбе и мине, али ме народ зове за све и свашта, а ја не могу да не помогнем", прича Мишо за АТВ.

Додаје да би ваљало да у Херцеговини постоји или да се обучи нека служба за овакве ситуације.

Мишо Памучина уловио змију дужу од два метра
Мишо Памучина уловио змију дужу од два метра

Мишу Памучини је због свега овога више пута био угрожен живот.

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Тагови :

Мишо Памучина

Требињски херој

Змија

Требиње

Змија дуга два метра

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