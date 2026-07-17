Требињски херој Мишо Памучина уловио звијер дужу од два метра

Аутор:Бојан Носовић
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Познати требињски змијоловац, или како га многи зову требињски херој, Мишо Памучина данас је имао пуне руке посла.
Ухватио је чак три змије једну дужу од два метра и скинуо неколико гнијезда стршљенова.
"Све је то у приградским насељима, ова велика змија је била ушла у једну кућу", каже Памучина за АТВ.
Додаје да му телефон непрестано звони и да је ове године ухватио око 15 змија а осталих интервенција је имао безброј.
"Ја сам ту да склањам бомбе и мине, али ме народ зове за све и свашта, а ја не могу да не помогнем", прича Мишо за АТВ.
Додаје да би ваљало да у Херцеговини постоји или да се обучи нека служба за овакве ситуације.
Мишу Памучини је због свега овога више пута био угрожен живот.
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