Потписани споразуми о додјели руксака за 1.018 првачића са подручја 13 општина

Аутор:АТВ редакција
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Директор "Електродистрибуције" Пале Ацо Станишић потписао је споразуме са директорима свих основних школа које ће ове године добити анатомске школске руксаке за ученике првих разреда.
Анатомски руксаци биће обезбијеђени за 1.018 првачића са подручја 13 општина у којима ЕДБ Пале дистрибуише електричну енергију својим потрошачима. Дио руксака биће уручен и дјеци из Удружења „Сунце“ Пале.
Руксаци су већ набављени, а у наредном периоду, у договору са основним школама, родитељи ће бити благовремено обавијештени о терминима и начину њихове додјеле.
Станишић је истакао да је ово само један мали вид помоћи родитељима.
„Вјерујемо да ће ова помоћ значити породицама приликом припреме дјеце за полазак у школу и представљати одређено растерећење кућног буџета. Поред тога, Влада Републике Српске обезбиједила је бесплатне уџбенике, чиме је додатно олакшан почетак нове школске године“, рекао је Станишић.
Он је позвао и остала јавна предузећа која имају могућност да дио својих средстава усмјере на сличне друштвено одговорне пројекте.
„Позивам сва јавна предузећа која су у могућности да, на исти или сличан начин, помогну образовању или другим пројектима од значаја за локалне заједнице. Заједничким дјеловањем можемо учинити много за нашу дјецу и наше друштво“, поручио је Станишић.
Подсјећамо, ова активност најављена је прије више од мјесец дана на конференцији за медије, када је саопштено да ће ЕДБ Пале из дијела добити предузећа обезбиједити анатомске руксаке за све првачиће са подручја 13 општина у којима предузеће дистрибуише електричну енергију својим потрошачима.
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