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Потоп и клизишта: Невријеме направило хаос у дијеловима Српске

Аутор:

АТВ редакција
16.07.2026 18:49

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Невријеме у Зворнику
Фото: Фејсбук

Снажно невријеме које је у четвртак погодило подручје Зворника изазвало је бујичне поплаве и активирање неколико клизишта.

Обилне падавине довеле су до излијевања воде на појединим саобраћајницама, што је отежало одвијање саобраћаја и кретање грађана.

Надлежне службе налазе се на терену, прате ситуацију и проводе активности на санирању посљедица невремена, преноси "Аваз".

Грађанима је упућен апел на опрез, посебно у подручјима гдје постоји опасност од нових одрона и покретања клизишта.

За сада нема информација о евентуално повријеђеним особама, док се процјена причињене материјалне штете тек очекује.

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Тагови :

невријеме

Зворник

Олуја

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