Потоп и клизишта: Невријеме направило хаос у дијеловима Српске

Аутор:АТВ редакција
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Снажно невријеме које је у четвртак погодило подручје Зворника изазвало је бујичне поплаве и активирање неколико клизишта.
Обилне падавине довеле су до излијевања воде на појединим саобраћајницама, што је отежало одвијање саобраћаја и кретање грађана.
Надлежне службе налазе се на терену, прате ситуацију и проводе активности на санирању посљедица невремена, преноси "Аваз".
Грађанима је упућен апел на опрез, посебно у подручјима гдје постоји опасност од нових одрона и покретања клизишта.
За сада нема информација о евентуално повријеђеним особама, док се процјена причињене материјалне штете тек очекује.
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