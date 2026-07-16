Потоп и клизишта: Невријеме направило хаос у дијеловима Српске

Обилне падавине довеле су до излијевања воде на појединим саобраћајницама, што је отежало одвијање саобраћаја и кретање грађана.

Надлежне службе налазе се на терену, прате ситуацију и проводе активности на санирању посљедица невремена, преноси "Аваз".

Грађанима је упућен апел на опрез, посебно у подручјима гдје постоји опасност од нових одрона и покретања клизишта.

За сада нема информација о евентуално повријеђеним особама, док се процјена причињене материјалне штете тек очекује.