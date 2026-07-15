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Градишка жељно ишчекује санацију старог моста

Аутор:

Инес Ђанковић
15.07.2026 20:15

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Мост на Сави преко којег се прелази стари гранични прелаз у Градишци
Фото: АТВ

Ријеч је о санацији или потпуној реконструкцији приступног надвожњака чији је дио отпао.

Процијењена укупна вриједност уговора за услуге израде главног пројекта којим би требало да буде јасно како, у којој мјери и када ће бити обновљен надвожњак. без ПДВ-а је 29 хиљада 914,53 КМ.

Рок извршења 180 дана, а уговор би требало да добије понуђач са најнижом цијеном. Рок за пријаву је 03. августа када ће бити и отворене доспјеле понуде.

"Очекујемо када се то уради у којим мјерама ћемо да извршимо санацију. По нама, за сада, вјероватно ћемо морати и један и други надвожњак да радимо нови. Што се тиче самог моста, сам мост је у одличном стању. Дакле, сам мост преко ријеке Саве . Овђе су проблематични приступи мосту. Дакле и тај надвожњак, није оштећен надвожњак коловозна конструкција, већ дио пјешачке стазе и ограде око моста", рекао је Мирослав Јанковић, вршилац дужности директора "Путева Републике Српске".

Планирано је да се из предострожности санира и други надвожњак. Испитивања оштећеног, али и другог надвожњака у Градишци показали су да њихове конструкције више немају потребну резерву носивости и да се дио једног од надвожњака урушио од саобраћајног оптерећења.

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До обрушавања пјешачке стазе на старом мосту у Градишци дошло је 19. маја. Од тада је забрањен саобраћај и кретање пјешака испод овог надвожњака. Конструкција коју видите иза мојих леђа стара је између 50 и 70 година.

У сталној комуникацији са Путевима РС је и градоначелник Градишке. Свјестан је да су улагања неопходна. Санацију моста у Градишци жељно ишчекују. Већ је Зоран Аџић писао свима који су надлежни и тражио да стари гранични прелаз буде међународни гранични прелаз за путничке аутомобиле. У том граду, каже Зоран Аџић осјети се да нема путника преко старог моста што осјете и угоститељи и трговине.

"У име грађана и привредника града Градишке, могу слободно рећи и у име сусједник локалних управа замолио би да се све активности на стављању у функцију старог моста убрзају и да он заиста добије статус међународни гранични прелаз за путничке аутомобиле са интегрисаним прелазом на хрватској страни", рекао је Зоран Аџић. градоначелник Градишке.

Брзу обнову старог моста очекује и Зоран Тегелтија,али и коначно усвајање правилника по чијем неусвајању је Зијад Крњић постао популаран.

"Ја очекујем да ускоро буде усвојен и Правилник о унутрашњој организацији управе за индиректно опорезивање што ће нам омогућити да и једна и други гранични прелаз у Градишци ради. И то би било неко олакшање за ове гужве које се у овом тренутку стварају", рекао је Зоран Тегелтија, директор УИО БиХ.

Два Гранична прелаза у Градишци, уз смањење гужви, дала би могућност избора путницима. Отварање старог моста дало би могућност онима који послују уз сам прелаз да поново зарађују. У Градишци кажу и да недостају и они који су пјешке прелазили из Хрватске, али и туристи који су у том граду боравили по неколико дана. Први корак ка санацији је предузет, а до првих радова остаје нека друга слика из Градишке.

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