Ево гдје су најдужа задржавања на излазу из БиХ

Дужа чекања за прелазак границе евидентирана су данас на граничним прелазима Зупци и Делеуша на излазу из БиХ према Црној Гори, саопштено је из Ауто-мото-савеза Републике Српске.

На осталим граничним прелазима путничка возила за сада не чекају дуже од 20 до 30 минута, преноси Срна.

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С обзиром на то да је сезона годишњих одмора, стање на граничним прелазима је промјенљиво и дужа задржавања су очекивана, па се возачима савјетује да се прије поласка на пут информишу путем камера на интернет страници АМС-а.

Гранични прелаз Брчко отворен је за путничка возила до три и по тоне, Каракај за све категорије возила, док је на граничном прелазу Шепак забрањен саобраћај за сва теретна возила.