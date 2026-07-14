Градска управа суфинансира екскурзију, излете и школу у природи за стотину ђака и предшколаца

Аутор:АТВ редакција
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Град Фоча издвојио је 20.000 KM за суфинансирање школских екскурзија, школа у природи и вишедневних излета за стотину ђака и предшколаца из 80 породица са троје и више дјеце.
Право на овакав вид помоћи родитељству остварили су сви који су испунили услове јавног позива Градске управе.
Нимало јефтина школска путовања за која треба обезбиједити и по пар стотина марака многим родитељима значајан су издатак у кућном буџету, посебно у домаћинствима са више школараца.
Да би вишечланим породицама олакшала трошкове Градска управа је обезбиједила једнократну новчану помоћ од по 200 КМ. Подршка ће добро доћи и петочланој породици Илије Чанчара.
„Имам три дјевојчице, једна је други разред основне школе, друга је пети, трећа у септембру креће у школу. Платили смо за ексkурзију нешто више од 400 КМ, а сад нам је пола признато и много нам значи“, рекао је Чанчар.
Суфинансирање ђачких екскурзија, школа у природи и вишедневних излета основцима, средњошколцима и дјеци предшколског узраста међу новим је пронаталитетним мјерама у Фочи.
„Ово је додатан вид пажње Градске управе оваквим породицама. Недавно смо упутили допис свим спортским колективима који се финансирају из буџета Града да се дјеца из вишечланих породица ослободе плаћања чланарина. Од ове године и за свако новорођено дијете исплаћујемо по 500 КМ и тај износ ћемо подизати сходно расту буџета“, рекао је градоначелник Фоче Милан Вукадиновић.
Град Фоча кроз 12 различитих мјера настоји да буде ослонац фочанским породицама - од подршке за лијечење неплодности и помоћи приликом рођења дјеце, до подршке вишечланим породицама, ученицима чији су родитељи незапослени и матурантима.
Пажња је усмјерена и на помоћ првачићима, те куповину бесплатних уџбеника за све основце, чију набавку од наредне школске године заједнички суфинасирају Влада Републике Српске и Градска управа.
Међу мјерама је и набавка ауто-сједалица за бебе рођене у овој години.
За пронаталитетне мјере у градском буџету издваја се укупно 340.000 КМ.
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