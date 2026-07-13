Афричка куга похарала фарму мангулица Бора Вилотића у фочанској Слатини: Градска управа помаже да се обнови узгој

Аутор:АТВ редакција
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Афричка куга свиња у потпуности је уништила фарму мангулица, која је бројала 25 грла, на имању Боривоја Вилотића у Козаревини, у фочанској мјесној заједници Слатина.
Почетком прошлог мјесеца Вилотић је примијетио да свиње, које је држао на отвореном простору ограђеном електричном чобаницом, почињу да оболијевају, да не једу и имају високу температуру. Позвао је ветеринаре, али спаса није било. Неколико грла одмах је угинуло, а убрзо је анализом узорака у Бањалуци утврђено да је у питању афричка куга.
"Одакле је болест дошла то само Бог зна. Није било контакта са дивљом свињом, зато што дивље свиње у овом кругу нема нигдје, ја сам ловац и то знам", прича Вилотић.
Једини фочански узгајивач мангулица појашњава да ову болест, осим заражене свиње, могу пренијети комарац, крпељ, птица, миш или путем хране, те да његово крдо на отвореном простору није било могуће сачувати.
"Жао ми је што се то десило, не због мене самог, већ што је месо мангулице корисно и здраво посебно за обољеле од карцинома. Давао сам људима, лијечили су се, захваљивали, а сада ћемо морати направити паузу једно одређено вријеме", каже Вилотић.
Уз надзор надлежних служби, одмах су предузете све заштитне мјере, направљене дезинфекционе баријере, а грла која су остала жива, међу њима и осам супрасних крмача, према прописима морала су бити еутаназирана.
Надлежна комисија штету је процијенила на 25.400 КМ.
"Нема те надокнаде ко то мени може платити- није мени уништен само новац и стадо, уништена ми је нека моја идеја, то је мени и мојој породици давало мир и задовољство. Супрасне крмаче сада би се прасиле, то нико не може платити, нема тих пара које то могу надокнадити", наводи Вилотић.
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Како налажу прописи, након шест мјесеци покушаће да обнови стадо.
"Набавићемо два или три пара и након 21 дан у контакту са ветеринарима, који ће извадити крв, видјећемо да ли ће се моћи наставити производња", вјерује Вилотић да ће поново узгајати ову аутохтону расу свиња.
Дио штете Вилотићу ће надокнадити градска управа, која му је већ исплатила 3.000 КМ, и надлежно министарство, од којег може очекивати до 5.000 КМ одштете.
"Захтјев за надокнаду штете поднио сам у четвртак, а градоначелник је изашао у сусрет већ у петак и уплатио одређену количину средстава онолико колико су могли", додаје Вилотић.
Градоначелник Милан Вукадиновић истиче да је Вилотић једини фочански пољопривредник, који узгаја ову врсту свиња у шта је уложио много рада и труда.
"Градска управа је моментално одреаговала, што радимо и у другим случајевима. Уплатили смо 3.000 КМ за штету, а упутили смо дописе министарству и Влади Српске и сигуран сам да ће имати разумијевања за овакве честите домаћине и добре људе који покушавају да оживе своја огњишта и имања", навео је Вукадиновић, који је данас посјетио Вилотићево имање.
Градоначелник је додао да је Вилотић, који је радио као медицински радник у Универзитетској болници, одмах након одласка у пензију покренуо јединствену причу, те да ће му Градска управа кроз јавни позив и подстицаје пољопривредницима помоћи да је настави, преноси РадиоФоча.
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