Начелник Пала зна да објекат и обезбјеђење у Енигми ради нелегално, али није надлежан

Аутор:АТВ редакција
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Начелник општине Пале Дејан Којић рекао је да је упознат са чињеницом да обезбјеђење у паљанској дискотеци "Енигма" ради илегално, да објекат нема дозволу за рад и да радници нису пријављени.
Којић је рекао да то није његова надлежност да рјешава, већ градске или републичке инспекције и инспекције рада, али је његова обавеза да, како каже, стане иза сваког грађанина Пала.
Он је на конференцији за новинаре рекао да није упознат да лица која су радила као обезбјеђење "дилују дрогу", јер није он инспектор па да треба да зна.
Којић тврди да су припадници МУП-а тукли конобаре, људе које он зна и који, како каже, ни мрава не би згазили и нису безбједносно интересантна лица.
"Не причам за људе који раде на обезбјеђењу, већ за људе који сигурно нису безбједносно интересантна лица, а претрпјели су тортуру од Специјалне јединице бригаде полиције", каже Којић, додавши да се данас не обраћа као представник политичке партије већ начелник општине.
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Он је додао да подржава рад МУП-а, да га неко погрешно не схвати, и да треба да раде, да проводе закон, али да раде по закону и овлаштењима која имају.
"Позивам министра унутрашњих послова да преиспита све шта се десило и да поднесе извјештај надлежном тужилаштву. Овдје није кључно питање шта је чија надлежност, већ зашто је употријебљена прекомјерна сила", рекао је Којић.
На питање новинара да ли сматра да је нормално да се проблем који постоји не треба рјешавати ни након седам година, Којић је одговорио да је "крив систем", те да су тржишна инспекција и инспектори рада дужни да утврди има ли објекат дозволу за рад или не.
Упитан да ли је данас као начелник контактирао инспекцију, предузео неку иницијативу у вези са тим објектом, да се провјери, Којић је рекао да тај објекат не ради 10 година, те да га изнајми неко једном или ниједном годишње.
(СРНА)
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