Свештеник открио у којим случајевима се тумаче снови: Будите опрезни

Аутор:АТВ редакција
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Свештеник Предраг Поповић често се вјерницима обраћа путем друштвених мрежа и одговара на питања која муче многе.
Он се осврнуо ина учестала питања вјерника о значењу снова, истичући да је потребно бити веома опрезан како њихово тумачење не би прерасло у сујеверје.
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- Доста порука добијамо на основу снова које људи сањају, па онда, ако виде нешто или сањају нешто, онда кажу: "Оче, шта ово може да значи?". Морамо бити веома опрезни када је то у питању, јер је то сујеверје, да не одемо можда чак и корак даље, у гатање - упозорио је свештеник.
Нагласио је да се снови могу тумачити само у два случаја.
- Снови се тумаче само у два случаја, тако је мене мој духовник научио, а то је када је порука од Бога. Како може бити порука од Бога, и како ћемо знати да је тај сан можда нека порука? Тако што у том сну мора да буде јасан знак крста. Значи, ја често пута сањам, будући да смо и у цркви на литургију, сањам и литургију, сањам и цркву и владике, па можда и неке светитеље, и тако даље, али нема знака крста - рекао је и додао:
- Када има јако јасан знак крста, е онда је нека порука. Или у случају да се један сан понови више од три пута, значи један потпуно исти сан, онда то има неко значење, онда то има неку поруку, и онда можемо разговарати о томе шта би то могло да значи.
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Сви остали снови су, према његовим ријечима, репродукција овога шта смо видели у току дана, гледали, чули.
- А може да буде и варка од самога ђавола. Светитељи су често причали о томе како ђаво може да узме и обличи анђела и светитеља, и да се јави у сну, и онда људи мисле да тај сан има неко значење, док не кажу: "Ајде, прекрсти се" и тако даље. Наравно што он не може, нити може да носи око себе знак крста. Зато је то јако важно, и ако буде демонски насртај на човјека, мора да има знак крста, што он неће моћи. Тако ћете да разазнате: ако се некада деси то у сну, ви кажете просто: "Ако си од Бога, нисам достојан да те видим; ако си од ђавола, не желим да те видим." Сјетите се да се прекрстите или помолите у сну, и онда ће то да оде - нагласио је отац Предраг Поповић.
Додао је да из снова можемо да извучемо неку лекцију и да учимо.
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- Али водите рачуна и будите веома опрезни, да то не пређе у неко веће сујеверје или гатање, као што добијам поруке да "облаци личе на ово и оно". Оставите се тога. Ми вјерујемо у Господа нашега Исуса Христа - закључио је.
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