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Почело тестирање лијека против смртоносног вируса

Аутор:

АТВ редакција
13.07.2026 15:08

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Здравствени радник стоји у Евангелистичком медицинском центру у Бунији, источном Конгу, у петак, 3. јула 2026. године, гдје је заказана клиничка испитивања еболе.
Фото: Таnjug/AP Photo/Dirole Lotsima Dieudonne

Испитивање дав експлериментална лијека против соја вируса еболе Бундибујго почело је на сјевероистоку ДР Конго.

Овај међународни пројекта спроводе универзитети, фармацеутске компаније и Свјетска здравствена организација (СЗО), а стручњаци се надају да ће нова терапија смањити смртност обољелих, након што је претходно показала обећавајуће резултате у испитивањима на животињама, пише ББЦ.

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У испитивању се користе антивирусни лијек ремдесивир, који је већ у употреби, и експериментални препарат МБП134, који садржи протеине способне да препознају и неутралишу вирус.

Белгијски љекар Лоренс Лизенборгс, који ради за Институт за тропску медицину у Антверпену и учествује у истраживању заједно са Универзитетом у Оксфорду и Свјетском здравственом организацијом, изјавио је за холандски јавни сервис НОС да се очекује да један или оба лијека допринесу смањењу смртности, а да би њихова комбинована примјена могла да буде још ефикаснија.

"Надамо се да ће једна или обје методе смањити смртност. У најбољем случају, њихова комбинација могла би да да још боље резултате", рекао је Лизенборгс, који већ скоро два мјесеца ради у Конгу.

Лизенборгс је рекао да ће за поуздану процјену ефикасности бити потребно укључити између 700 и 1.000 пацијената и оцијенио да је још прерано доносити закључке.

Истраживачица са Универзитета у Оксфорду Аманда Ројек оцијенила је да је почетак клиничког испитивања велики успјех.

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Она је подсјетила да је током епидемије еболе у Западној Африци 2014. године, у којој је умрло око 11.000 људи, било потребно готово годину дана да почну клиничка испитивања, док је овог пута истраживање покренуто за око шест седмица од избијања епидемије.

Према њеним ријечима, ситуација у граду Бунија, гдје је сој Бундибугјо регистрован у мају, тренутно се стабилизује, али се епидемија проширила на друга подручја.

Лизенборгс је упозорио да постоје сумње да су забиљежени случајеви и у Кисанганију, граду са више милиона становника.

"Ако се епидемија прошири у Кисанганију, то би биле веома лоше вијести", рекао је он.

Додао је да би епидемију било могуће ставити под контролу ефикасним праћењем контаката и изолацијом заражених, али да у Конгу за то нема довољно капацитета.

Према његовим ријечима, смањење међународне развојне помоћи довело је до мањег издвајања средстава за борбу против епидемија.

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Резултати клиничког испитивања очекују се тек за неколико мјесеци, док се епидемија у међувремену и даље шири овом афричком државом.

Иако је сој Бундибугјо мање смртоносан од неких других варијанти вируса еболе, од посљедица инфекције и даље умире сваки трећи обољели.

Према подацима Афричких центара за контролу и превенцију болести (Африца ЦДЦ), од почетка епидемије потврђено је 1.830 случајева инфекције сојем Бундибугјо, док је преминуло 648 обољелих.

(Телеграф.рс)

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Тагови :

ебола

Ебола вирус

Конго

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