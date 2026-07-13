Халанд открио зашто носи дугу косу?

Аутор:АТВ редакција
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Предвођена једним од најбољих нападача планете, Ерлингом Холандом, Норвешка је догурала до четвртфинала Свјетског првенства, гдје је тек послије незапамћене драме положила оружје пред Енглеском.
Голгетер Манчестер ситија је тим поразом испустио и шансу да се домогне "Златне копачке", пошто је такмичење завршио са седам постигнутих погодака.
Поред вансеријског учинка на терену, Халанд привлачи огромну пажњу јавности и као специфична појава ван њега, прије свега због свог аутентичног имиџа.
Његов заштитни знак је дуга плава коса, а горостасни Норвежанин је једном приликом открио и зашто му не пада на памет да се ошиша. Наиме, он је послушао савјет који му је удјелио легендарни Златан Ибрахимовић, који је и сам већи дио своје блиставе каријере провео препознатљив управо по дугој коси.
"Златан ми је рекао - никада немој да шишаш косу, јер је снага у коси", открио је Норвежанин.
(курир)
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