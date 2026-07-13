Logo
Large banner

Халанд открио зашто носи дугу косу?

Аутор:

АТВ редакција
13.07.2026 14:41

Коментари:

0
Норвешки Ерлинг Халанд аплаудира рукама прије четвртфиналне утакмице Свјетског првенства у фудбалу између Норвешке и Енглеске у Мајами Гарденсу, Флорида, у суботу, 11. јула 2026.
Фото: Tanjug/AP Photo/Rebecca Blackwell

Предвођена једним од најбољих нападача планете, Ерлингом Холандом, Норвешка је догурала до четвртфинала Свјетског првенства, гдје је тек послије незапамћене драме положила оружје пред Енглеском.

Голгетер Манчестер ситија је тим поразом испустио и шансу да се домогне "Златне копачке", пошто је такмичење завршио са седам постигнутих погодака.

Поред вансеријског учинка на терену, Халанд привлачи огромну пажњу јавности и као специфична појава ван њега, прије свега због свог аутентичног имиџа.

Његов заштитни знак је дуга плава коса, а горостасни Норвежанин је једном приликом открио и зашто му не пада на памет да се ошиша. Наиме, он је послушао савјет који му је удјелио легендарни Златан Ибрахимовић, који је и сам већи дио своје блиставе каријере провео препознатљив управо по дугој коси.

"Златан ми је рекао - никада немој да шишаш косу, јер је снага у коси", открио је Норвежанин.

(курир)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Свјетско првенство 2026

Ерлинг Халанд

Норвешка

Златан Ибрахимовић

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Енглески репрезентативац Хари Кејн посматра утакмицу осмине финала Свјетског првенства у фудбалу између Мексика и Енглеске у Мексико Ситију, у недјељу, 5. јула 2026. године.

Фудбал

Кејн: Халанд и ја се не можемо поредити

2 д

0
Норвешки Ерлинг Халанд (9) слави постизање другог гола свог тима током утакмице осмине финала Светског првенства у фудбалу између Бразила и Норвешке у Ист Радерфорду, Њу Џерзи, близу Њујорка, у недељу, 5. јула 2026. године.

Фудбал

Како је Халанд од своје фризуре направио бизнис: Гумице за косу "плануле" чим су стигле у продају

2 д

0
Норвешки Ерлинг Халанд (9) слави постизање другог гола свог тима током утакмице осмине финала Светског првенства у фудбалу између Бразила и Норвешке у Ист Радерфорду, Њу Џерзи, близу Њујорка, у недељу, 5. јула 2026. године.

Фудбал

Трактор и краве су мој сан: Халанд жели живот на фарми

3 д

1
Норвешки голман Ерлинг Халанд (9) и голман Норвешке Ерјан Ниланд (1) славе након утакмице осмине финала Свјетског првенства у фудбалу између Бразила и Норвешке у Ист Радерфорду, Њу Џерзи, близу Њујорка, у недјељу, 5. јула 2026.

Фудбал

Дјечак трагично преминуо у шестој години, Халанд реаговао и гестом одушевио свијет

3 д

0

Више из рубрике

Званично: Славен Билић поново селектор Хрватске

Фудбал

Званично: Славен Билић поново селектор Хрватске

1 ч

0
Превод: **Норвешки Ерлинг Халанд (9) слави са саиграчима након што је постигао други гол током фудбалске утакмице осмине финала Свјетског првенства између Бразила и Норвешке у Ист Ратерфорду, у Њу Џерсију, у близини Њујорка, у недјељу, 5. јула 2026. године.

Фудбал

Норвежанин добио преко 85.000 порука мржње: Пријетње смрћу и увреде не престају

6 ч

0
Аргентинац Лаутаро Мартинез, центар, и његови саиграчи славе на завршници 16. фудбалске утакмице Свјетског првенства између Аргентине и Египта у Атланти, уторак, 7. јула 2026.

Фудбал

"Биће ово прави рат" : Чувени фудбалер се обрукао, испрозивао Аргентину, па обрисао коментар

7 ч

0
Прије само пар дана играо на Мундијалу: Појавиле се нове информације и теорије о смрти фудбалера

Фудбал

Прије само пар дана играо на Мундијалу: Појавиле се нове информације и теорије о смрти фудбалера

18 ч

0
Small banner

  • Најновије

15

22

Начелник Пала зна да објекат и обезбјеђење у Енигми ради нелегално, али није надлежан

15

20

Дјечак рањен у пуцњави испред основне школе

15

10

Колапс у Ливну: Од‌јели остали без љекара, 23 доктора скинула мантиле

15

08

Почело тестирање лијека против смртоносног вируса

14

55

Селак: Одлука потврђује да су судије у Бањалуци поступале у складу са законом у предмету Додик

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Medium banner