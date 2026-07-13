Званично: Славен Билић поново селектор Хрватске

Аутор:АТВ редакција
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Славен Билић поново је селектор фудбалске репрезентације Хрватске, потврдио је Хрватски фудбалски савез (ХНС).
Прије преузимања репрезентације Билић је двије године био без ангажмана, након што је добио отказ у саудијском Ал Фатеху.
At the proposal of HNS president Marijan Kustić, the HNS Executive Committee unanimously appointed Slaven Bilić as head coach of the #Croatia national team! 🤝— HNS (@HNS_CFF) July 13, 2026
🇭🇷 We wish him the very best of luck and plenty of success!#Family #Vatreni ❤️🔥 pic.twitter.com/pNTshLo2b3
Билићу је ово други мандат на клупи Хрватске. Репрезентацију је водио од 2006. до 2012. године и предводио је на два велика такмичења, укључујући Европско првенство 2008, када је екипа стигла до четвртфинала.
У квалификацијама за тај шампионат Хрватска је остварила двије велике побједе против Енглеске, а Билић је у том периоду увео у репрезентацију генерацију играча која је касније освојила сребрну медаљу на Свјетском првенству у Русији. Према наводима медија, требало би да зарађује око милион евра годишње у бруто износу.
Како је саопштио ХНС, Билића је за селектора предложио предсједник Савеза Маријан Кустић.
– На приједлог предсједника ХНС-а Маријана Кустића, Извршни одбор ХНС-а једногласно је именовао Славена Билића селектором хрватске фудбалске репрезентације! Желимо му много среће и успјеха! – наводи се у саопштењу ХНС-а.
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