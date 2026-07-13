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Званично: Славен Билић поново селектор Хрватске

Аутор:

АТВ редакција
13.07.2026 14:12

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Званично: Славен Билић поново селектор Хрватске
Фото: Youtube/(Ne)uspjeh prvaka /screenshot

Славен Билић поново је селектор фудбалске репрезентације Хрватске, потврдио је Хрватски фудбалски савез (ХНС).

Прије преузимања репрезентације Билић је двије године био без ангажмана, након што је добио отказ у саудијском Ал Фатеху.

Билићу је ово други мандат на клупи Хрватске. Репрезентацију је водио од 2006. до 2012. године и предводио је на два велика такмичења, укључујући Европско првенство 2008, када је екипа стигла до четвртфинала.

У квалификацијама за тај шампионат Хрватска је остварила двије велике побједе против Енглеске, а Билић је у том периоду увео у репрезентацију генерацију играча која је касније освојила сребрну медаљу на Свјетском првенству у Русији. Према наводима медија, требало би да зарађује око милион евра годишње у бруто износу.

Предложио га Кустић

Како је саопштио ХНС, Билића је за селектора предложио предсједник Савеза Маријан Кустић.

– На приједлог предсједника ХНС-а Маријана Кустића, Извршни одбор ХНС-а једногласно је именовао Славена Билића селектором хрватске фудбалске репрезентације! Желимо му много среће и успјеха! – наводи се у саопштењу ХНС-а.

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Тагови :

Славен Билић

Хрватска

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