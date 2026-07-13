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Вашингтон планира да штити Ормуски мореуз и да то наплати

Аутор:

АТВ редакција
13.07.2026 14:51

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Ормуски мореуз
Фото: Tanjug/Amirhosein Khorgooi/ISNA via AP

САД планирају да штите Ормуски мореуз и да за то буду плаћене, изјавио је амерички предсједник Доналд Трамп.

"Штитили смо га без наплате, а сада ћемо наплаћивати. Биће то доста новца, али само желимо надокнаду за све то - за то што стављамо људе у опасност", рекао је Трамп за "Фокс њуз".

Трамп је запријетио новим снажним ударима на Иран.

Он је подсјетио да су САД постигле 10 споразума са Ираном до сада, које је Техеран прекршио, те да ће Вашингтон зато извршити нове нападе и да ће, вјероватно, контролисати Ормуски мореуз.

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Тагови :

Вашингтон

Америка

Иран

Ормуски мореуз

Сједињене Америчке Државе

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