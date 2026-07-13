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Драма на Јадрану! Ауто ударило у пристаниште, па упало у море, снимљена драматична акција спасавања

Аутор:

АТВ редакција
13.07.2026 13:04

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Драма на Јадрану! Аутомобил ударио у пристаниште, па упао у море, снимљена драматична акција спасавања
Фото: Iks/printscreen

Припадници Војне академије спријечили су могућу трагедију у центру Трста након што је аутомобил у којем је био мушкарац (41) слетио у море код пристаништа на Тргу уједињења Италије.

До несреће је дошло у недјељу око поднева, док су студенти Војне академије излазили из аутобуса током званичне посјете граду.

Аутомобил је из за сада неутврђених разлога ударио у пристаниште и завршио у води.

Неколико војника одмах је реаговало, скочило у море и допливало до возила, из којег су успјели да извуку возача. Мушкарац из Трста је спасен и предат екипи Хитне медицинске помоћи.

Повријеђен војник

Мушкарац је превезен у болницу, гдје је утврђено да није теже повријеђен. Тамо је превезен и један од војника који је задобио повреде приликом спасавања возача.

Тршћански ватрогасци су на лице мјеста стигли са оперативним тимом, дизалицом и бродом специјализоване поморске јединице. У операцију је укључен и хеликоптер летеће јединице ватрогасне бригаде Венеције са два рониоца.

Ватрогасци су помоћу сонара пронашли аутомобил на дубини од седам метара, око 20 метара од обале. Рониоци су потом прегледали возило како би провјерили да ли се у њему налази још неко, након чега су га специјалним балонима за подизање извукли на површину и приближили обали, гдје је аутомобил уклоњен дизалицом.

Карабињери из Трста покренули су истрагу како би утврдили околности несреће и разлог зашто је аутомобил завршио у мору.

(РАИ)

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ауто завршило у мору

Јадранско море

Италија

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