Драма на Јадрану! Ауто ударило у пристаниште, па упало у море, снимљена драматична акција спасавања

Аутор:АТВ редакција
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Припадници Војне академије спријечили су могућу трагедију у центру Трста након што је аутомобил у којем је био мушкарац (41) слетио у море код пристаништа на Тргу уједињења Италије.
До несреће је дошло у недјељу око поднева, док су студенти Војне академије излазили из аутобуса током званичне посјете граду.
Аутомобил је из за сада неутврђених разлога ударио у пристаниште и завршио у води.
Questa mattina a Trieste, durante una visita in città, alcuni militari in servizio presso l'#AccademiaMilitare di Modena sono intervenuti senza esitazione dopo aver assistito a un drammatico incidente: un'auto è precipitata in mare in Piazza Unità d'Italia con il conducente a… pic.twitter.com/3hjm6Arm9n— Ministero Difesa (@MinisteroDifesa) July 12, 2026
Неколико војника одмах је реаговало, скочило у море и допливало до возила, из којег су успјели да извуку возача. Мушкарац из Трста је спасен и предат екипи Хитне медицинске помоћи.
Мушкарац је превезен у болницу, гдје је утврђено да није теже повријеђен. Тамо је превезен и један од војника који је задобио повреде приликом спасавања возача.
Тршћански ватрогасци су на лице мјеста стигли са оперативним тимом, дизалицом и бродом специјализоване поморске јединице. У операцију је укључен и хеликоптер летеће јединице ватрогасне бригаде Венеције са два рониоца.
Ватрогасци су помоћу сонара пронашли аутомобил на дубини од седам метара, око 20 метара од обале. Рониоци су потом прегледали возило како би провјерили да ли се у њему налази још неко, након чега су га специјалним балонима за подизање извукли на површину и приближили обали, гдје је аутомобил уклоњен дизалицом.
Карабињери из Трста покренули су истрагу како би утврдили околности несреће и разлог зашто је аутомобил завршио у мору.
(РАИ)
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