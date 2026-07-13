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Американци употребили ново оружје против Ирана: "Готово га је немогуће зауставити"

Аутор:

АТВ редакција
13.07.2026 10:31

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Носач авиона Абрахам Линколн
Фото: Централна команда

Америчка Централна команда (CENTCOM) саопштила је да је током најновијих напада на Иран први пут у борбеним условима употребила једнократне нападачке поморске дронове.

Америчка Централна команда (CENTCOM) саопштила је да је у јучерашњим нападима на Иран употребила „једнократне нападачке беспилотне летјелице, али по први пут и једнократне нападачке поморске дронове“.

У саопштењу није наведено о којим је тачно врстама дронова ријеч, нити колико их је коришћено.

Америчке нападачке беспилотне летјелице већ су биле коришћене на почетку рата са Ираном, када је ЦЕНТКОМ распоредио беспилотни систем LUCAS, који је у суштини америчка верзија иранских дронова „шахед 136“, какве је Русија у великом броју користила у сукобу у Украјини.

„Ови јефтини дронови, развијени по узору на иранске дронове шахед, сада доносе америчку одмазду“, објавио је тада ЦЕНТКОМ на друштвеним мрежама.

Када је ријеч о поморским дроновима, Сједињене Америчке Државе су посљедњих година експериментисале са неколико различитих типова.

„Најприкладније за једнократне нападе је површинско пловило без посаде класе ‘Флит’“, рекао је за Си-Ен-Ен војни аналитичар Карл Шустер, бивши директор Заједничког обавјештајног центра Америчке Пацифичке команде.

Шустер је објаснио да су та пловила првобитно развијена за противминске операције и борбу против подморница, али да се захваљујући брзини већој од 60 километара на час могу прилагодити за једнократне, односно „самоубилачке“ нападе.

„Скупа су, цијена им прелази два милиона долара по пловилу, али их је веома тешко зауставити“, рекао је Шустер и додао да су и пловила без посаде и беспилотне летјелице LUCAS пројектовани тако да се могу распоређивати са америчких обалских борбених бродова, преноси Мондо.

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Тагови :

Иран

Америка

Оружје

америчка војска

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