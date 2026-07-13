Американци употребили ново оружје против Ирана: "Готово га је немогуће зауставити"

Аутор:АТВ редакција
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Америчка Централна команда (CENTCOM) саопштила је да је током најновијих напада на Иран први пут у борбеним условима употребила једнократне нападачке поморске дронове.
Америчка Централна команда (CENTCOM) саопштила је да је у јучерашњим нападима на Иран употребила „једнократне нападачке беспилотне летјелице, али по први пут и једнократне нападачке поморске дронове“.
У саопштењу није наведено о којим је тачно врстама дронова ријеч, нити колико их је коришћено.
CENTCOM's Task Force Scorpion Strike - for the first time in history - is using one-way attack drones in combat during Operation Epic Fury. These low-cost drones, modeled after Iran's Shahed drones, are now delivering American-made retribution. 🇺🇸 pic.twitter.com/VYdjiECKDT— U.S. Central Command (@CENTCOM) February 28, 2026
Америчке нападачке беспилотне летјелице већ су биле коришћене на почетку рата са Ираном, када је ЦЕНТКОМ распоредио беспилотни систем LUCAS, који је у суштини америчка верзија иранских дронова „шахед 136“, какве је Русија у великом броју користила у сукобу у Украјини.
„Ови јефтини дронови, развијени по узору на иранске дронове шахед, сада доносе америчку одмазду“, објавио је тада ЦЕНТКОМ на друштвеним мрежама.
Када је ријеч о поморским дроновима, Сједињене Америчке Државе су посљедњих година експериментисале са неколико различитих типова.
„Најприкладније за једнократне нападе је површинско пловило без посаде класе ‘Флит’“, рекао је за Си-Ен-Ен војни аналитичар Карл Шустер, бивши директор Заједничког обавјештајног центра Америчке Пацифичке команде.
Шустер је објаснио да су та пловила првобитно развијена за противминске операције и борбу против подморница, али да се захваљујући брзини већој од 60 километара на час могу прилагодити за једнократне, односно „самоубилачке“ нападе.
„Скупа су, цијена им прелази два милиона долара по пловилу, али их је веома тешко зауставити“, рекао је Шустер и додао да су и пловила без посаде и беспилотне летјелице LUCAS пројектовани тако да се могу распоређивати са америчких обалских борбених бродова, преноси Мондо.
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