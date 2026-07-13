Ирански лист објавио "црну листу" свјетских лидера: Међу именима Трамп, Нетанјаху и бројни други

Аутор:АТВ редакција
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Ирански лист „Хамшахри“ објавио је списак свјетских лидера и других особа које сматра одговорним за смрт бившег врховног вође Ирана Алија Хамнеија, који је, према наводима тог листа, убијен у америчко-израелском нападу на почетку рата против Ирана у фебруару ове године.
Списак је објављен у форми насловнице на којој су бројни свјетски лидери и други актери приказани у наранџастим одијелима, чиме се сугерише да би требало да се налазе иза решетака.
На листи се налазе израелски премијер Бенјамин Нетанјаху, предсједник Сједињених Америчких Држава Доналд Трамп, израелски министар одбране Израел Кац, адмирал и командант америчке Централне команде (CENTCOM) Бред Купер, амерички министар одбране Пит Хегсет, амерички државни секретар Марко Рубио, амерички амбасадор у Израелу Мајк Хакаби, начелник Главне команде израелске војске Ејал Замир, италијанска премијерка Ђорђа Мелони, израелски министар спољних послова Гидеон Сар, њемачки канцелар Фридрих Мерц, француски предсједник Емануел Макрон и британски премијер на одласку Кир Стармер.
Iran regime radical paper Hamshari which is published by the mayor of Tehran, demands to assassinate many Western leaders including Trump, Netanyahu and others. This newspaper was run a few years ago also by Qalibaf, who is now in charge of the negotiation with USA! pic.twitter.com/QmZvCe5Kx7— BenSabti (@BeniSabti) July 11, 2026
Италијански лист „Ла Република“ објавио је да је ова насловница изазвала бројне реакције у Италији, гдје су обавјештајне службе већ покренуле истрагу како се премијерка Мелони нашла међу наведеним именима.
Такође, према писању овог листа, покренута је истрага како би се утврдило ко стоји иза објављивања списка, али и да ли се ова „црна листа“ може сматрати званичним ставом иранских власти.
Као једна од могућности помиње се и позивање иранског амбасадора у Италији на разговор како би објаснио због чега је оваква насловница објављена, преноси Аваз.
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