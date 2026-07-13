Logo

Ирански лист објавио "црну листу" свјетских лидера: Међу именима Трамп, Нетанјаху и бројни други

Аутор:

АТВ редакција
13.07.2026 08:26

Коментари:

0
Ирански лист објавио "црну листу" свјетских лидера: Међу именима Трамп, Нетанјаху и бројни други
Фото: X

Ирански лист „Хамшахри“ објавио је списак свјетских лидера и других особа које сматра одговорним за смрт бившег врховног вође Ирана Алија Хамнеија, који је, према наводима тог листа, убијен у америчко-израелском нападу на почетку рата против Ирана у фебруару ове године.

Списак је објављен у форми насловнице на којој су бројни свјетски лидери и други актери приказани у наранџастим одијелима, чиме се сугерише да би требало да се налазе иза решетака.

На листи се налазе израелски премијер Бенјамин Нетанјаху, предсједник Сједињених Америчких Држава Доналд Трамп, израелски министар одбране Израел Кац, адмирал и командант америчке Централне команде (CENTCOM) Бред Купер, амерички министар одбране Пит Хегсет, амерички државни секретар Марко Рубио, амерички амбасадор у Израелу Мајк Хакаби, начелник Главне команде израелске војске Ејал Замир, италијанска премијерка Ђорђа Мелони, израелски министар спољних послова Гидеон Сар, њемачки канцелар Фридрих Мерц, француски предсједник Емануел Макрон и британски премијер на одласку Кир Стармер.

Италијански лист „Ла Република“ објавио је да је ова насловница изазвала бројне реакције у Италији, гдје су обавјештајне службе већ покренуле истрагу како се премијерка Мелони нашла међу наведеним именима.

Такође, према писању овог листа, покренута је истрага како би се утврдило ко стоји иза објављивања списка, али и да ли се ова „црна листа“ може сматрати званичним ставом иранских власти.

Као једна од могућности помиње се и позивање иранског амбасадора у Италији на разговор како би објаснио због чега је оваква насловница објављена, преноси Аваз.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Доналд Трамп

Бењамин Нетанјаху

Ђорђа Мелони

Иран

Убијен Али Хамнеи

Црна листа Иран

Коментари (0)

Прочитајте више

Нафтна бушотина на нафтном пољу

Економија

Нови проблем: Цијене нафте скочиле након удара у Заливу

2 ч

0
Трговачки бродови плове Ормуским мореузом код Бандар Абаса, у Ирану, уторак, 30. јун 2026. године.

Свијет

Иран и САД настављају да размјењују ударе: Пакистан позива на хитну деескалацију

3 ч

0
Ајатолах Моџтаба Хамнеи најавио освету

Свијет

Ајатолах Моџтаба Хамнеи најавио освету

12 ч

0
САД опет удариле по Ирану, Техеран гађао Кувајт?

Свијет

САД опет удариле по Ирану, Техеран гађао Кувајт?

12 ч

0

Више из рубрике

Џеферсон Кова тражи своју дjецу у рупи коју је ископао са другим рођацима међу рушевинама срушене зграде усљед земљотреса у Ла Гваири, Венецуела, у недјељу, 12. јула 2026. године.

Свијет

Број жртава земљотреса у Венецуели и даље расте

1 ч

0
Доналд Трамп открио детаље посљедњег разговора са Линдзијем Грејемом

Свијет

Доналд Трамп открио детаље посљедњег разговора са Линдзијем Грејемом

1 ч

0
Спријечен велики напад Кијева на руске аеродроме

Свијет

Спријечен велики напад Кијева на руске аеродроме

2 ч

0
Ужасне слике послије трагедије: Најмање 27 мртвих након пожара у кафићу

Свијет

Ужасне слике послије трагедије: Најмање 27 мртвих након пожара у кафићу

2 ч

1

  • Најновије

09

51

У наставку акције „Калибар“ одузето оружје

09

41

Пекинг: Евакуисано више од 170.000 људи због пријетње од поплава

09

38

Враћали су се са свадбе па погинули: 13 мртвих у судару

09

36

Народна скупштина сутра о Нацрту измјена закона о превозу експлозивних материја

09

26

Изгледа као биће из хорор филма: Први снимак ријетке рибе која има провидну главу

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима