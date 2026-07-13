Logo

Спријечен велики напад Кијева на руске аеродроме

Аутор:

АТВ редакција
13.07.2026 07:59

Коментари:

0
Спријечен велики напад Кијева на руске аеродроме
Фото: Tanjug / AP / Andrii Marienko

Велики напад Кијева употребом дронова на руске аеродроме „Украјинка“ у Амурској области и „Шагол“ у Чељабинској области спречен је захваљујући благовремено добијеним обавјештајним подацима, саопштила је ФСБ.

Украјинске обавјештајне агенције користиле су дронове и аеростатске летјелице да би распоредиле дронове опремљене модулима за управљање неуронским мрежама отпорним на електронско ратовање, произведеним у Великој Британији, Сједињеним Државама, Канади и Шведској, у Брјанску област, истиче се у саопштењу.

Одговорни за спречене нападе, као и њихови саучесници, приведени су, преноси Спутњик.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Русија

Кијев

Аеродром

Напад дроновима

ФСБ

Коментари (0)

Више из рубрике

Ужасне слике послије трагедије: Најмање 27 мртвих након пожара у кафићу

Свијет

Ужасне слике послије трагедије: Најмање 27 мртвих након пожара у кафићу

2 ч

1
Бизон Јеловстон

Свијет

Бизон напао мушкарца и бацио га у ваздух неколико метара!

2 ч

0
Норвешка авио-компанија

Свијет

Норвешка авио-компанија изгубила опкладу па на Инстаграм ставила слику конкурента

3 ч

0
Трговачки бродови плове Ормуским мореузом код Бандар Абаса, у Ирану, уторак, 30. јун 2026. године.

Свијет

Иран и САД настављају да размјењују ударе: Пакистан позива на хитну деескалацију

3 ч

0

  • Најновије

09

51

У наставку акције „Калибар“ одузето оружје

09

41

Пекинг: Евакуисано више од 170.000 људи због пријетње од поплава

09

38

Враћали су се са свадбе па погинули: 13 мртвих у судару

09

36

Народна скупштина сутра о Нацрту измјена закона о превозу експлозивних материја

09

26

Изгледа као биће из хорор филма: Први снимак ријетке рибе која има провидну главу

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима