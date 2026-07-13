Спријечен велики напад Кијева на руске аеродроме

Аутор:АТВ редакција
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Велики напад Кијева употребом дронова на руске аеродроме „Украјинка“ у Амурској области и „Шагол“ у Чељабинској области спречен је захваљујући благовремено добијеним обавјештајним подацима, саопштила је ФСБ.
Украјинске обавјештајне агенције користиле су дронове и аеростатске летјелице да би распоредиле дронове опремљене модулима за управљање неуронским мрежама отпорним на електронско ратовање, произведеним у Великој Британији, Сједињеним Државама, Канади и Шведској, у Брјанску област, истиче се у саопштењу.
Одговорни за спречене нападе, као и њихови саучесници, приведени су, преноси Спутњик.
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