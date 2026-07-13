Преминуо легендарни глумац Сем Нил

Аутор:АТВ редакција
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Свјет је потресла вијест о смрти легендарног глумца Сема Нила, који је преминуо у 78. години, пише „Скај њуз“. Глумац, најпознатији по улогама у блокбастеру „Парк из доба јуре“ („Jurassic Park“) и хит серији „Бирмингемска банда“ („Peaky Blinders“), оставио је иза себе неизбрисив траг у свјетској кинематографији.
Његова породица потврдила је тужну вијест у званичном саопштењу, наводећи да је преминуо у понедјељак, 13. јула, у Сиднеју, у Аустралији. Према њиховим ријечима, Нил је отишао мирно, окружен својим најближима.
„Са неизмјерном тугом породица Сема Нила дијели вијест о његовом одласку у понедјељак, 13. јула, у Сиднеју, у Аустралији“, наводи се у саопштењу.
„Сем је био окружен породицом и отишао је уз достојанство које је красило читав његов живот.
Губитак је био изненадан и неочекиван, али благословен чињеницом да је Сем остао слободан од рака.
Породица жели да изрази најдубљу захвалност особљу Приватне болнице ‘Свети Винсент’ (St Vincent's Private Hospital) на њиховој невјероватној њези.
Више детаља биће подијељено касније, али за сада, у име породице, молимо вас да поштујете њихову приватност док се суочавају са овим немјерљивим губитком“, наводи се у објави Нилове породице.
Иако је вијест о смрти била неочекивана, породица је истакла важну чињеницу – Сем је до самог краја остао излијечен од рака (лимфома) са којим се борио у претходном периоду. Његова борба са болешћу била је позната јавности, али је он о њој увијек говорио са оптимизмом, фокусирајући се на рад и своју винарију на Новом Зеланду.
Сем Нил остаће упамћен као врхунски глумац, као човјек од интегритета и достојанства, што је његова породица посебно нагласила у свом посљедњем поздраву, преноси Скај њуз.
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