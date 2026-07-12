"Прву дјевојку сам имао у касним тридесетим": Чола изненадио признањем

Аутор:АТВ редакција
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Музичка звијезда Здравко Чолић свој приватни живот успјешно чува од очију јавности, али је једном приликом направио преседан и испричао занимљивости из истог.
Велики умјетник открио је да нипопто није желио брак, те да је прву озбиљну дјевојку имао тек у зрелим годинама.
- Доста касно сам имао прву дјевојку. Прва дјевојка ми је била већ кад сам био зрео. Крајем тридесетих, прва дјевојка ми је била Јасна из Локица - признао је Чола.
Испричао је шта су све жене радиле како би му се приближиле.
- Покушавао сам то да избјегавам колико сам могао неким понашањем. Ја сам становао у Загребачкој 31 на Грбавици и тамо су екскурзије жена долазиле и шарале по зидовима. Три пута смо кречили двориште. То су приказали у документарцу "Певам дању, певам ноћу" - рекао је он.
Када је упознао садашњу супругу Александру, одмах се заљубио у њу.
- Ми смо се упознали у Брелима. Онда је то трајало боме 11 година. То је некако ишло споро и на крају је било бити или не бити. Није лако удати ћерку за естрадног умјетника за која се свашта причало и прича. Била је то симпатија на први поглед и то ти се у животу догоди три-четири пута да ти се неко свиди и да желиш бити с њим, али није лоше кад се људи дуго забављају јер тад се појави нешто друго, брига о неком - увјерен је он.
Сцена
Здравко Чолић открио шта не ради на Васкрс
Код Александре највише цијени то што је одана, непоколебљива и поштена.
Чола је открио је и да ли му је током каријере засметао неки трач о коме се дуго говорило.
- Постоје те неке нетачности јеси ли био с овом или оном, овим или оним, али људи у кафићима причају, а сви знају да није тачно. Била је гомила тих инсинуација седамдесетих и осамдесетих, али касније остариш па те више "не узимају у уста". Један мој продуцент из Сарајева, који живи у Будви, Милан Ступар, у време тих трачева на сексуалној основи, он је рекао: "Је*о мајку, како си ти срећан човјек, и кад те нема присутног у јавности с новим материјалом, добијеш трач који препричава цијела Југа." Он то гледа стратешки. Све се заборавља и долазе нове ствари, али у јавном послу то је нешто с чим се мораш носити - закључио је Чолић.
(телеграф)
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