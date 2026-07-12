Прве ријечи Халанда послије испадања са Мундијала, ова изјава ће се памтити и препричавати

Аутор:АТВ редакција
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Готово је Свjетско првенство за Норвешку, која је у четвртфиналу Мундијала морала да пружи руку Енглеској (1:2). Није успjела Солбакенова екипа да понови резултат из осмине финала када је елиминисала Бразил, али је побрала симпатије цијелог свијета.
И даље се прича о контроверзном голу Џуда Белингема, односно ситуацији која је претходила том поготку. Наиме, наводи се да је лопта приликом испуцавања Ниланда, погодила кабл једне од камера, али сензор није детектовао тако нешто. Јавила се и ФИФА, која је дала коначан суд.
Упркос свему, Норвешка је купила срца многих, а Ерлинг Халанд је имао иза себе сјајан Мундијал. Иако није успјео да остави печат у посљедњој утакмици, Свјетско првенство је завршио са седам голова, док један више имају Меси и Мбапе. Ипак, могли би да га претекну Џуд Белингем и Хари Кејн који су засад на коти шест.
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Какав Меси, млади лук је апсолутна сензација Свјетског првенства
Послије утакмице Халанд је био разочаран, али у исто вријеме и поносан, па је дао изјаву којом ће се дичити цијела Норвешка.
- Ово је било лудо путовање. Мислим да ми је ово промијенило живот, да будем искрен. Мислим да смо Норвешку уцртали на фудбалску мапу - поручио је Халанд.
(телеграф)
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