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Историја на Свјетском првенству, први пут четири најбоље рангиране репрезентације у полуфиналу

Аутор:

АТВ редакција
12.07.2026 08:17

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Трофеј Свјетског првенства ФИФА изложен је на бини током панел-дискусије о наступу у полувремену утакмица на Свјетском првенству у фудбалу 2026. године, у оквиру самита Global Citizen NOW, у четвртак, 14. маја 2026. године, у Њујорку.
Фото: Tanjug/AP Photo/Heather Khalifa

Први пут у историји свјетских првенстава, четири најбоље рангиране репрезентације свијета на Фифиној листи пласирале су се у полуфинале. За титулу првака бориће се Аргентина, Шпанија, Француска и Енглеска, што обећава спектакуларну завршницу.

Јединствени расплет у историји Мундијала донио је полуфиналне парове у којима се састају Француска и Шпанија, односно Енглеска и Аргентина.

Доминација фудбалских велесила потврђена је након узбудљивих четвртфиналних мечева, а успјех је дјелимично потпомогнут и промјеном правила приликом жријеба, коју је увела Свјетска фудбалска федерација за турнир који се одржава у Сједињеним Америчким Државама, Канади и Мексику.

Промјена правила кључна за историјски успјех

Напредак Аргентине (прва на Фифиној листи), Шпаније (друга), Француске (трећа) и Енглеске (четврта) омогућен је одлуком Фифе да се ове четири селекције поставе у одвојене четвртине жријеба.

На тај начин, оне нису могле да се састану прије полуфинала, под условом да свака од њих освоји прво мјесто у својој групи, што су све четири и успјеле да ураде.

Овај потез, који је Фифа описала као мјеру за осигуравање такмичарске равнотеже, успоставио је два одвојена пута до полуфинала.

Жријебом је дефинисано да се Шпанија и Аргентина не могу срести прије финала, док су Енглеска и Француска такође биле на супротним странама костура. Сличан приступ примјењује се и на Вимблдону, као и у новом формату Лиге шампиона, гдје се носиоци држе раздвојеним.

Пут до полуфинала

Све четири селекције имале су тежак задатак у четвртфиналу. Француска је до полуфинала стигла побједом над Мароком, док је Шпанија била боља од Белгије. У преостала два меча одлука је пала тек након продужетака.

Енглеска је савладала Норвешку, а јунак тријумфа био је Џуд Белингем са два постигнута гола. Аргентина је елиминисала Швајцарску, а одлучујући погодак постигао је Хулијан Алварез у 112. минуту.

Реакције послије четвртфинала

Селектор Француске Дидије Дешан упозорио је свој тим да посао још није завршен.

„Ово је треће полуфинале заредом, али противници су и даље ту. Морамо сачувати снагу“, поручио је Дешан.

Његов колега на клупи Шпаније, Луис де ла Фуенте, изразио је понос на карактер своје екипе.

„Свјесни смо да ћемо морати много да радимо како бисмо покушали да побиједимо Француску. То је дуел једног невјероватног тима против другог невјероватног тима“, изјавио је де ла Фуенте.

Капитен Аргентине Лионел Меси истакао је да је тим показао снагу у тешком мечу против Швајцарске.

„Било је тешко, али одиграли смо невјероватну утакмицу“, рекао је Меси.

Херој побједе Енглеске, Џуд Белингем, нагласио је менталну снагу свог тима.

„Овакви мечеви никада нису лаки. Остали смо заједно, вјеровали у план и показали менталитет потребан за побједу у овој фази турнира“, истакао је Белингем.

Потврда доминације и историјски контекст

Пласман четири најбоље селекције свијета у полуфинале представља догађај без преседана. Претходна свјетска првенства често су доносила изненађења, а најбоље рангирани тимови нису увијек испуњавали очекивања.

Тако су Белгија (2022), Њемачка (2018), Шпанија (2014), Италија (2010) и Француска (2002) испадале већ у групној фази, иако су на турнир долазиле као једне од четири најбоље рангиране селекције.

Од увођења рангирања 1994. године, никада се није догодило да све четири првопласиране репрезентације стигну до саме завршнице.

Полуфинални мечеви на програму су у уторак и сриједу.

(РТС)

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Свјетско првенство 2026

Мундијал 2026

ФИФА

Финале

Фудбал утакмица

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