Врућине у Француској трајаће најмање још три дана, скраћен и Тур де Франс

Аутор:АТВ редакција
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У Француској је данас 37 департмана стављено под црвени ниво упозорења због великог таласа врућина који је погодио ту земљу, док је 46 департмана у наранџастом нивоу узбуне, саопштила је Метеоролошка служба Француске.
Метео Франс наводи да би топлотни талас, трећи за протеклих мјесец и по дана, требало да потраје најмање до средине сљедеће недјеље, уз постепени пад врућине од понедјељка.
Шумска метеоролошка служба упозорила је на "веома висок" ризик од пожара у департману Горња Гарона, док су 54 друга департмана класификована као наранџаста, што значи да су у "високом" ризику.
Девета етапа бициклистичке трке Тур де Франс, која се одржава данас поподне између Малмора и Усела, биће скраћена за тридесет километара због "изузетних временских услова", кажу организатори.
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Француска под црвеним алармом због врућина
Због великих врућина управе Ајфелове куле, музеја Лувр и Орсеј одлучиле су да скрате радно вријеме, а власти око тридесет департмана и градова у Француској најавило је отказивање ватромета поводом једног од највећег националног празника 14. јула (Дан републике, Дан пада Бастиље) због суше и ризика од пожара, преноси Танјуг.
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