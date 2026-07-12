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Врућине у Француској трајаће најмање још три дана, скраћен и Тур де Франс

Аутор:

АТВ редакција
12.07.2026 08:54

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Двије жене се расхлађују под распршивачима водене измаглице у Паризу током топлотног таласа, у суботу, 11. јула 2026. године.
Фото: Tanjug/AP Photo/Aurelien Morissard

У Француској је данас 37 департмана стављено под црвени ниво упозорења због великог таласа врућина који је погодио ту земљу, док је 46 департмана у наранџастом нивоу узбуне, саопштила је Метеоролошка служба Француске.

Метео Франс наводи да би топлотни талас, трећи за протеклих мјесец и по дана, требало да потраје најмање до средине сљедеће недјеље, уз постепени пад врућине од понедјељка.

Шумска метеоролошка служба упозорила је на "веома висок" ризик од пожара у департману Горња Гарона, док су 54 друга департмана класификована као наранџаста, што значи да су у "високом" ризику.

Девета етапа бициклистичке трке Тур де Франс, која се одржава данас поподне између Малмора и Усела, биће скраћена за тридесет километара због "изузетних временских услова", кажу организатори.

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Због великих врућина управе Ајфелове куле, музеја Лувр и Орсеј одлучиле су да скрате радно вријеме, а власти око тридесет департмана и градова у Француској најавило је отказивање ватромета поводом једног од највећег националног празника 14. јула (Дан републике, Дан пада Бастиље) због суше и ризика од пожара, преноси Танјуг.

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Тагови :

врућине

Француска

метеоаларм

Тур де Франс

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