Трећи талас напада САД на Иран, погођено 140 циљева

Аутор:АТВ редакција
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Централна команда Оружаних снага Сједињених Америчких Држава саопштила је да је завршила трећу рунду удара ове седмице на Иран. Мете су укључивале иранске ракете и дронове, поморске капацитете, складишта муниције, комуникационе мреже и обалске локације. Иран је узвратио нападима на америчке војне објекте у Јордану, Кувајту и Бахреину.
Врховни вођа Ирана Моџтаба Хамнеи поручио је да га је нација обавезала да освети смрт свог оца, док је предсједник иранског парламента Мохамед Багер Галибаф поручио да је Иран спреман за свеобухватну одбрану.
Вашингтон је затражио да Техеран јавно гарантује да ће Ормуски мореуз остати отворен за међународни саобраћај и да ће обуставити нападе на комерцијалне бродове.
Амерички званичници навели су да је та порука пренесена иранској страни посредством регионалних посредника, док је предсједник Доналд Трамп поручио да су ирански напади довели у питање примирје и поновио пријетњу снажним војним одговором у случају било каквог покушаја атентата на њега.
Истовремено, ирански министар спољних послова Абас Аракчи оптужио је САД да крше раније постигнуте договоре и поручио да је Техеран испунио своје обавезе. Према наводима иранске агенције Фарс, Иран неће наставити разговоре са Вашингтоном док америчка страна не промијени приступ и не испуни преузете обавезе.
У међувремену, Аракчи је са министром спољних послова Омана разговарао о механизмима за безбједан пролаз бродова кроз Ормуски мореуз.
(РТС)
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