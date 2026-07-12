Златан Ибрахимовић оплео као никада прије! Жестоко ударио по свима и никога није штедио

Аутор:АТВ редакција
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Пошто је кровна фудбалска организација (ФИФА) морала званично да правда једну контроверзну одлуку, на Свјетском првенству подигла се права бура. Да ситуација буде још напетија, потрудио се Златан Ибрахимовић, који отворено тврди да изједначујући погодак Џуда Белингема против селекције Норвешке никако није смио да буде признат.
Швеђанин је, у свом препознатљивом, оштром стилу, упутио жестоке критике арбитрима, оптуживши их да зарад великих репрезентација и спектакла свјесно газе правила фудбалске игре.
Коментаришући ситуацију која је подијелила свјетску јавност, Ибрахимовић уопште није бирао ријечи:
„Баш ме брига да ли се то десило у првом или у 90. минуту, јер правила морају бити иста за све. То је спољни утицај на игру уколико лопта удари у кабл од камере и промијени смјер кретања. Судија је у том тренутку морао моментално да прекине меч! Сви сада величају Белингемову завршницу, која јесте била добра, али се поставља кључно питање: Да ли је тај напад уопште смио да се настави? Ако поштујемо правила – одговор је не“, јасан је Златан.
Харизматични нападач је увјерен да се Енглезима гледа кроз прсте искључиво због величине њиховог имена и рејтинга.
„Фудбал не смије да се претвори у игру гдје игноришемо законе само зато што је постигнут атрактиван погодак. Замислите да је Норвешка дала идентичан гол против Енглеске – па свуда би избио општи хаос! Од играча не можете захтијевати да поштују правила игре, а да их ви сами занемарујете када вам то иде у прилог. Једини исправан наставак меча била би спуштена лопта, под условом да је кабл заиста утицао на лет лопте. У том случају нема напада, нема изједначења и нема никакве дебате“, оштар је Ибрахимовић.
Читав скандал експлодирао је у самој завршници првог полувремена великог четвртфиналног окршаја. Након асистенције Ентонија Гордона, Енглеска је дошла до изједначења (1:1), а звијезда Реал Мадрида Џуд Белингем уписао је свој пети погодак на турниру.
Норвешки фудбалери су, заједно са селектором Сталеом Солбакеном, још на путу ка свлачионици направили огроман притисак на судије. Прави хаос је, међутим, настао тек када је америчка телевизија ФОX Спортс у свом студију емитовала успорени снимак из другог угла.
На поменутом видео-запису јасно се уочава да је лопта, након дугог испуцавања норвешког чувара мреже Орјана Ниланда, у ваздуху највјероватније закачила конструкцију паук-камере која виси изнад терена. Тек након тог детаља, она је стигла до Харија Кејна, који је потом покренуо акцију за изједначујући гол Енглеске.
Да су Норвежани у праву одмах је потврдио и чувени енглески арбитар Марк Клатенбург. Он је истакао да би игра морала бити прекинута у случају било каквог контакта са камером, што аутоматски значи да каснији погодак Белингема не би могао бити признат.
Ипак, ФИФА је све дилеме и потенцијалне теорије завјере пресјекла научним доказима. Угледни британски лист „Тајмс“ преноси да су челници свјетске куће фудбала одмах након завршетка утакмице очитали званичне податке са сензора који се налази унутар саме службене мундијалске лопте.
Овај високотехнолошки чип у стању је да региструје и најмањи могући додир на површини лопте, а детаљна анализа графикона показала је да контакта са камером уопште није било.
„Апсолутно никакав ‘пик’ нити трзај који би указао на контакт са каблом или камером није забиљежен на графичком приказу, након што смо детаљно провјерили све параметре са сензора“, наводи се у званичном саопштењу.
ДА ЛИ СУ НОРВЕЖАНИ ПОКРАДЕНИ ПРОТИВ ЕНГЛЕЗА?! ФИФА ИЗДАЛА ХИТНО САОПШТЕЊЕ!
Захваљујући овој технологији потврђено је да арбитри нису имали никакав основ да прекину игру. Белингемов гол је и дефинитивно проглашен потпуно регуларним, без обзира на гњев Златана Ибрахимовића и оштре протесте који стижу из Осла.
(Курир)
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