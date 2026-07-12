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Миличевићев сарадник оптужио Станивуковићев покрет за "трансвеститске журке", ПСС све демантовао

Аутор:

АТВ редакција
12.07.2026 09:12

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Станивуковић и Миличевић
Фото: ATV/Facebook/Dr Milan Miličević

Опет нема мира у опозиционим редовима, а овај пут су ПСС и СДС, вјеровали или не, посвађале "трансвеститске журке под маскама".

Да, добро сте прочитали. "Трансвеститске журке".

СДС-ов Синиша Ђурић навео је да "Покрет Сигурна Српска у Бијељини редовно организује "трансвеститске журке под маскама"". Поткачио је и страначког колегу Дарка Бабаља.

"Кажу у Бијељини ПСС редовно организује на некој хацијенди трансвеститске журке под маскама... (то под маскама могуће због лидера)

Синиша Ђурић твит
Синиша Ђурић твит

Дарко Бабаљ: их, кад сам ја то радио они су се играли у пијеску", навео је Ђурић, иначе близак сарадник Милана Миличевића, градоначелника Теслића и бившег предсједника СДС-а.

Огласио се ПСС и све демантовао

Брзо се огласио и ПСС, који је одбацио све тврдње, те затражио одговор Милана Миличевића.

"Покрет Сигурна Српска најоштрије је одбацио тврдње које је на друштвеној мрежи Икс изнио високо позиционирани функционер теслићког СДС-а и близак сарадник Милана Миличевића, Синиша Ђурић.

Из ПСС-а поручују да су наводи о наводним „трансвеститским журкама под маскама“ у потпуности неистинити, злонамјерни и представљају покушај политичке дискредитације њихове странке.

„Категорички негирамо све тврдње које је изнио Синиша Ђурић. Ријеч је о бруталним лажима и неистинама којима се покушава нанијети политичка штета Покрету Сигурна Српска и његовим функционерима“, саопштено је из ПСС-а.

Из овог Покрета истичу да очекују да се Милан Миличевић јасно одреди према иступима свог блиског сарадника.

„Тражимо одговор Милана Миличевића да ли овакве тврдње представљају званичан став СДС-а или ће се оградити од свог високо позиционираног функционера и осудити овакав начин политичког дјеловања“, наводе из ПСС-а.

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Тагови :

Драшко Станивуковић

Милан Миличевић

ПСС

Дарко Бабаљ

трансвеститске журке

опозиција

Синиша Ђурић

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