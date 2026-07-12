Миличевићев сарадник оптужио Станивуковићев покрет за "трансвеститске журке", ПСС све демантовао

Аутор:АТВ редакција
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Опет нема мира у опозиционим редовима, а овај пут су ПСС и СДС, вјеровали или не, посвађале "трансвеститске журке под маскама".
Да, добро сте прочитали. "Трансвеститске журке".
СДС-ов Синиша Ђурић навео је да "Покрет Сигурна Српска у Бијељини редовно организује "трансвеститске журке под маскама"". Поткачио је и страначког колегу Дарка Бабаља.
"Кажу у Бијељини ПСС редовно организује на некој хацијенди трансвеститске журке под маскама... (то под маскама могуће због лидера)
Дарко Бабаљ: их, кад сам ја то радио они су се играли у пијеску", навео је Ђурић, иначе близак сарадник Милана Миличевића, градоначелника Теслића и бившег предсједника СДС-а.
Огласио се ПСС и све демантовао
Брзо се огласио и ПСС, који је одбацио све тврдње, те затражио одговор Милана Миличевића.
"Покрет Сигурна Српска најоштрије је одбацио тврдње које је на друштвеној мрежи Икс изнио високо позиционирани функционер теслићког СДС-а и близак сарадник Милана Миличевића, Синиша Ђурић.
Из ПСС-а поручују да су наводи о наводним „трансвеститским журкама под маскама“ у потпуности неистинити, злонамјерни и представљају покушај политичке дискредитације њихове странке.
„Категорички негирамо све тврдње које је изнио Синиша Ђурић. Ријеч је о бруталним лажима и неистинама којима се покушава нанијети политичка штета Покрету Сигурна Српска и његовим функционерима“, саопштено је из ПСС-а.
Из овог Покрета истичу да очекују да се Милан Миличевић јасно одреди према иступима свог блиског сарадника.
„Тражимо одговор Милана Миличевића да ли овакве тврдње представљају званичан став СДС-а или ће се оградити од свог високо позиционираног функционера и осудити овакав начин политичког дјеловања“, наводе из ПСС-а.
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