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Крвопролиће на фестивалу у Торонту: Пуцњава међу 13.000 људи - Има мртвих

Аутор:

АТВ редакција
12.07.2026 10:06

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Полиција и медицинске екипе реагују након пријаве о активном нападачу на манифестацији „Salsa on St. Clair“ у Торонту, у суботу, 11. јула 2026. године.
Фото: Tanjug/Keito Newman/The Canadian Press via AP

Након пуцњаве на фестивалу у Торонту, шест особа је пронађено са прострелним ранама, а двије особе су преминуле на лицу мјеста.

Полиција у канадском граду примила је пријаву о активном стријелцу на фестивалу салсе нешто послије 20 часова по локалном времену у суботу.

Полиција је саопштила да је дошло до размјене ватре између двије особе, те да су на мјесту догађаја пронађена два комада ватреног оружја.

Није било хапшења, а потрага је тренутно у току.

Замјеник шефа полиције Торонта Франсиско Баредо описао је сцену као "веома хаотичну". Навео је да је на фестивалу било око 13.000 људи када се пуцњава догодила.

Канадски премијер Марк Карни рекао је да је "ужаснут" смртоносном пуцњавом.

Изразио је саосјећање са "породицама које тугују за својим вољенима, онима који су у критичном стању и свима који су погођени овим страшним догађајем".

(Б92)

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Тагови :

Пуцњава у Торонту

Полиција

хапшење

потрага

концерт

крвопролиће

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