Крвопролиће на фестивалу у Торонту: Пуцњава међу 13.000 људи - Има мртвих

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Након пуцњаве на фестивалу у Торонту, шест особа је пронађено са прострелним ранама, а двије особе су преминуле на лицу мјеста.
Полиција у канадском граду примила је пријаву о активном стријелцу на фестивалу салсе нешто послије 20 часова по локалном времену у суботу.
Полиција је саопштила да је дошло до размјене ватре између двије особе, те да су на мјесту догађаја пронађена два комада ватреног оружја.
Није било хапшења, а потрага је тренутно у току.
Замјеник шефа полиције Торонта Франсиско Баредо описао је сцену као "веома хаотичну". Навео је да је на фестивалу било око 13.000 људи када се пуцњава догодила.
Канадски премијер Марк Карни рекао је да је "ужаснут" смртоносном пуцњавом.
Изразио је саосјећање са "породицама које тугују за својим вољенима, онима који су у критичном стању и свима који су погођени овим страшним догађајем".
(Б92)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
13
06
13
03
13
02
12
51
12
40
Тренутно на програму