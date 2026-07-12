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Москва и Пекинг успјешно завршили заједничку поморску вјежбу

Аутор:

АТВ редакција
12.07.2026 09:41

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Руски председник Владимир Путин, десно, и кинески председник Си Ђинпинг врше смотру почасне гарде током церемоније добродошлице у Великој сали народа у Пекингу у среду, 20. маја 2026. године.
Фото: Tanjug/AlexanderKazakov/Sputnik/Kremlin Pool/AP

Ратни бродови руске и кинеске морнарице успјешно су завршили поморску фазу заједничке војне вјежбе, саопштило је кинеско Министарство одбране.

"Обје стране су на мору и у ваздуху усавршавале своје борбене способности с циљем очувања мира", наводи се у саопштењу.

Додају да је вјежба "Заједничко море" била усмјерена на операције спасавања, гађање циљева на мору, као и пружање подршке противваздушној и противракетној одбрани.

"Захваљујући ефикасној координацији, обје стране су унаприједиле међусобно повјерење, повећале способност заједничког дјеловања у борбеним условима и додатно ојачале традиционално пријатељске билатералне односе и сарадњу", наводи се у саопштењу.

По завршетку вјежбе, руске и кинеске морнаричке снаге упутиће своје ратне бродове у Тихи океан ради извођења заједничких патрола, чиме ће, како је наведено, дати активан допринос очувању међународног и регионалног мира и стабилности, преноси Срна

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