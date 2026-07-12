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Младић ухапшен због сумње да је убио бившу политичарку Ен Видекомб

Аутор:

АТВ редакција
12.07.2026 10:19

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Полиција испред куће бивше посланице Ен Видикомб у Хејтору, у Енглеској, у петак, 10. јула 2026. године, након што је у четвртак пронађена мртва у свом дому са тешким повредама.
Фото: Tanjug/Matt Keeble/PA via AP

Британска полиција је саопштила данас да је ухапшен 28-годишњи мушкарац због сумње да је убио бившу политичарку Ен Видекомб, пренијели су британски медији.

Осумњичени, британски држављанин, бијелац, ухапшен је у суботу увече на својој адреси у Јужном Јоркширу и тренутно се налази у полицијском притвору, преноси Гардијан.

- Имали смо подршку Јоркширске полиције за борбу против тероризма која је извршила хапшење у име полиције Девона и Корнвола. У овом тренутку, још нема информација које би указивале на то да је ово инцидент повезан са тероризмом - саопштила је локална полиција.

Раније је полиција саопштила да је могуће да је Видекомбова била мртва у свом дому скоро 24 сата прије него што је пронађено њено тијело.

Полиција је саопштила да истражни тим вјерује да је 78-годишња бивша политичарка нападнута у сриједу око 12.30.

(Глас Српске)

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Ен Видеком

Велика Британија

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хапшење

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