Младић ухапшен због сумње да је убио бившу политичарку Ен Видекомб

Аутор:АТВ редакција
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Британска полиција је саопштила данас да је ухапшен 28-годишњи мушкарац због сумње да је убио бившу политичарку Ен Видекомб, пренијели су британски медији.
Осумњичени, британски држављанин, бијелац, ухапшен је у суботу увече на својој адреси у Јужном Јоркширу и тренутно се налази у полицијском притвору, преноси Гардијан.
- Имали смо подршку Јоркширске полиције за борбу против тероризма која је извршила хапшење у име полиције Девона и Корнвола. У овом тренутку, још нема информација које би указивале на то да је ово инцидент повезан са тероризмом - саопштила је локална полиција.
Раније је полиција саопштила да је могуће да је Видекомбова била мртва у свом дому скоро 24 сата прије него што је пронађено њено тијело.
Полиција је саопштила да истражни тим вјерује да је 78-годишња бивша политичарка нападнута у сриједу око 12.30.
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