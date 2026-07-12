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За круну Вимблдона – Синер брани трофеј, Зверев хоће историјски подвиг

Аутор:

АТВ редакција
12.07.2026 10:58

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Александар Зверев и Јаник Синер
Фото: Tanjug/AP/Kirsty Wigglesworth/AP/Brian Inganga

Након двије недјеље, спушта се завјеса на још један Вимблдон, а у финалу мушког сингла од 17 часова састаће се бранилац трофеја Јаник Синер и шампион Ролан Гароса, Александер Зверев.

Вријеме је за финале Вимблдона и то оно какво је "на папиру" најбоље могло да буде - први против другог носиоца.

Синер и Зверев се по други пут састају у финалу неког гренд слема и много тога је у игри за обојицу.

Синер исправља лош старт сезоне

Послије сезоне у којој је освојио двије гренд слем титуле и на преостала два слема стизао до финала, Јаник Синер тешко да је очекивао да ће ове године тек на Вимблдону стићи до борбе за пехар.

У Аустралији је као двоструки узастопни шампион поклекао у полуфиналу у спектакуларном мечу против Новака Ђоковића, док је на Ролан Гаросу све шокирао испадањем већ у другом колу.

У одсуству Карлоса Алкараза није успио да стигне до завршнице турнира, па сада на Вимблдону игра за свој пети гренд слем, не би ли се приближио Шпанцу на два трофеја заостатка. Ипак, није да ће имати баш једноставан посао.

Зверев хоће да обједини љетне слемове

Ријетко се у историји тениса дешавало да играчи успеју да у једној сезони освоје и Ролан Гарос и Вимблдон, али Саша Зверев је на једну победу од таквог подвига.

Колико је то велики успјех показује и листа играча којима је тако нешто полазило за руком: Род Лејвер, Бјорн Борг, Рафаел Надал, Роџер Федерер, Новак Ђоковић и Карлос Алкараз.

У изузетно друштво би Зверев могао да уђе, али пред собом има далеко највећи изазов од свих мечева које је играо на ова два турнира.

У Паризу је искористио киксеве и Синера и Ђоковића, да би потом оправдао улогу фаворита. Сада, на Централном терену Вимблдона, фаворит ће бити Италијан.

Синер жели као у финалу Мелбурна 2025.

До сада су се Синер и Зверев састали само једном у финалима гренд слемова. Било је то у Аустралији прошле године, када је Немац у полуфиналу прошао даље након предаје Новака Ђоковића.

Само један одигран сет у том мечу није помогао Звереву, јер је Синер рутински славио са 6:3, 7:6(7:4), 6:3.

Иначе, ово ће бити 15. сусрет њих двојице, а Синер води 10:4 у победама. Штавише, Италијан је у серији од девет побједа заредом, па је Зверев без побједе над данашњим ривалом од осмине финала Ју-Ес опена 2023. године, преноси РТС

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Тагови :

Александар Зверев

Јаник Синер

Вимблдон 2026

Финале Вимблдона

тенис

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