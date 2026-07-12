Пожар у ауто-сервису, изгорјело 10 аутомобила!

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
У ауто-сервису у загребачком насељу Сесвете избио је пожар у којем је потпуно изгорјело 10 аутомобила, неколико је оштећено, а ватра се проширила ван ограде сервиса и захватила један брод.
Пожар је пријављен пола сата иза поноћи, а загребачки ватрогасци успјели су брзо да га ставе под контролу и спријече даље ширење.
Тачан узрок избијања пожара, као и износ причињене штете биће познати након увиђаја.
Према незваничним информацијама, кривац за пожар у сервису који ради већ 18 година могао би бити људски фактор, преноси Јутарњи.хр
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Регион
1 ч0
Регион
15 ч0
Регион
15 ч0
Регион
17 ч0
Најновије
13
06
13
03
13
02
12
51
12
40
Тренутно на програму