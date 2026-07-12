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Пожар у ауто-сервису, изгорјело 10 аутомобила!

Аутор:

АТВ редакција
12.07.2026 11:35

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Фото: Pexel/ Bjørn Nielsen

У ауто-сервису у загребачком насељу Сесвете избио је пожар у којем је потпуно изгорјело 10 аутомобила, неколико је оштећено, а ватра се проширила ван ограде сервиса и захватила један брод.

Пожар је пријављен пола сата иза поноћи, а загребачки ватрогасци успјели су брзо да га ставе под контролу и спријече даље ширење.

Тачан узрок избијања пожара, као и износ причињене штете биће познати након увиђаја.

Према незваничним информацијама, кривац за пожар у сервису који ради већ 18 година могао би бити људски фактор, преноси Јутарњи.хр

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Тагови :

пожар

ауто-сервис

Хрватска

ватра

Аутомобил

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