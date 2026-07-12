Мушкарац (22) бјежао од полиције па насрнуо на полицајца

Аутор:АТВ редакција
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Припадници саобраћајне полиције ухапсили су двадесетдвогодишњака због сумње да је извршио кривично дјело напад на службено лице у вршењу службене дужности, након инцидента који се догодио током саобраћајне контроле у београдском насељу Угриновци.
Према информацијама до којих је дошао Телеграф.рс, полицијски службеници покушали су да зауставе аутомобил марке "Пежо 206", али се возач оглушио о наређење и наставио вожњу. Полиција је одмах кренула за возилом уз употребу свјетлосне и звучне сигнализације.
Убрзо су зауставили возило из ког је изашао мушкарац који је, како се сумња, одбио да полицајцима покаже лична документа, упућујући им увреде и пријетње. Потом је, према информацијама до којих је дошао Телеграф.рс, одгурнуо једног од полицијских службеника и покушао да га удари, након чега га је оборио на земљу, а полицајац је том приликом задобио лаке телесне повреде.
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Осумњичени је потом покушао да побегне, али су га полицијски службеници сустигли, савладали и привели, гдје је утврђено да је ријеч о О. С. (22) из Батајнице.
Како Телеграф.рс сазнаје, О. С. је одбио алкотестирање, као и тестирање на присуство психоактивних супстанци, због чега је, по налогу дежурног јавног тужиоца, спроведен на Војномедицинску академију ради узимања узорака крви и урина за токсиколошку анализу.
По налогу Трећег основног јавног тужилаштва у Београду, осумњиченом је одређено задржавање до 48 часова због сумње да је извршио кривично дјело напад на службено лице у вршењу службене дужности.
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