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Мушкарац (22) бјежао од полиције па насрнуо на полицајца

Аутор:

АТВ редакција
12.07.2026 11:54

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Мушкарац (22) бјежао од полиције па насрнуо на полицајца
Фото: Принтскрин/Јутјуб

Припадници саобраћајне полиције ухапсили су двадесетдвогодишњака због сумње да је извршио кривично дјело напад на службено лице у вршењу службене дужности, након инцидента који се догодио током саобраћајне контроле у београдском насељу Угриновци.

Према информацијама до којих је дошао Телеграф.рс, полицијски службеници покушали су да зауставе аутомобил марке "Пежо 206", али се возач оглушио о наређење и наставио вожњу. Полиција је одмах кренула за возилом уз употребу свјетлосне и звучне сигнализације.

Убрзо су зауставили возило из ког је изашао мушкарац који је, како се сумња, одбио да полицајцима покаже лична документа, упућујући им увреде и пријетње. Потом је, према информацијама до којих је дошао Телеграф.рс, одгурнуо једног од полицијских службеника и покушао да га удари, након чега га је оборио на земљу, а полицајац је том приликом задобио лаке телесне повреде.

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Осумњичени је потом покушао да побегне, али су га полицијски службеници сустигли, савладали и привели, гдје је утврђено да је ријеч о О. С. (22) из Батајнице.

Како Телеграф.рс сазнаје, О. С. је одбио алкотестирање, као и тестирање на присуство психоактивних супстанци, због чега је, по налогу дежурног јавног тужиоца, спроведен на Војномедицинску академију ради узимања узорака крви и урина за токсиколошку анализу.

По налогу Трећег основног јавног тужилаштва у Београду, осумњиченом је одређено задржавање до 48 часова због сумње да је извршио кривично дјело напад на службено лице у вршењу службене дужности.

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Тагови :

Полиција

хапшење

Србија

бјежао од полиције

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