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У акцији полиције ухапшен Лука Тодоровић, пронађена дрога

Аутор:

АТВ редакција
11.07.2026 18:44

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Полицајац хапси мушкарца. Док осумњичени стоји поред аутомобила, полицајац му ставља лисице на руке.
Фото: Pexels/Kindel Media

У Подгорици је ухапшен један од чланова криминалне групе чији су иницијали Л.Т. /24/ код кога је пронађено више од четири килограма дроге.

Полиција је заплијенила и четири аутомобила у којима су пронађени дрога, новац, за који се сумња да потиче из вршења кривичних дјела, и пар регистарских таблица Мађарске.

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Из Управе полиције Црне Горе саопштено је да је ријеч о оперативно интересантном лицу блиском једној ћелији високоризичне организоване криминалне групе, код којег је пронађено и одузето више од 4,2 килограма опојних дрога, и то око килограм кокаина, око 3,2 килограма марихуане, као и 190 таблета екстазија.

Хапшење је извршено по налогу државног тужиоца у Вишем државном тужилаштву, а на основу наредбе надлежног суда извршени су претреси на више локација које користи осумњичени, укључујући породичну кућу у мјесту Рогами, као и шест путничких моторних возила.

Црногорски медији наводе да је ухапшен Лука Тодоровић због сумње да је извршио кривично дјело неовлаштена производња, држање и стављање у промет опојних дрога, преноси Срна.

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Тагови :

Црна Гора

Лука Тодоровић

Дрога

хапшење

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