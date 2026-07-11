У акцији полиције ухапшен Лука Тодоровић, пронађена дрога

Аутор:АТВ редакција
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У Подгорици је ухапшен један од чланова криминалне групе чији су иницијали Л.Т. /24/ код кога је пронађено више од четири килограма дроге.
Полиција је заплијенила и четири аутомобила у којима су пронађени дрога, новац, за који се сумња да потиче из вршења кривичних дјела, и пар регистарских таблица Мађарске.
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Из Управе полиције Црне Горе саопштено је да је ријеч о оперативно интересантном лицу блиском једној ћелији високоризичне организоване криминалне групе, код којег је пронађено и одузето више од 4,2 килограма опојних дрога, и то око килограм кокаина, око 3,2 килограма марихуане, као и 190 таблета екстазија.
Хапшење је извршено по налогу државног тужиоца у Вишем државном тужилаштву, а на основу наредбе надлежног суда извршени су претреси на више локација које користи осумњичени, укључујући породичну кућу у мјесту Рогами, као и шест путничких моторних возила.
Црногорски медији наводе да је ухапшен Лука Тодоровић због сумње да је извршио кривично дјело неовлаштена производња, држање и стављање у промет опојних дрога, преноси Срна.
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