Скраћено радно вријеме у амбулантама породичне медицине

Аутор:Магдалена Глигић
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Дом здравља Бањалука привремено смањује број радних дана у појединим амбулантама породичне медицине. Обим рада не може се одржати као у претходном периоду.
Одласци у пензију и на специјализацију, мањак кадра стварају проблем. Додатно су отежали годишњи одмори, кажу из те установе. Истичу и да су доктори породичне медицине под великим притиском. Велики број пацијената, обимна администрација, отежани услови рада и притисак менаџмента чине рад тешко одрживим.
Ова нова реорганизација рада је довела до тога да ипак све те амбуланте буду под нашом контролом.Једино што је промјена у односу на протекли период јесте што је то редукција броја дана која је сада тренутно надам се привремена. Број дана је мало редукован љекар из градског неког локалитета који напушта свој тим не иде сада пет дана у Пискавицу него иде три дана у Пискавицу.
Новом организацијом расположиви доктори биће распоређени за рад у 33 амбуланте које покривају градска, приградска и сеоска подручја. Пацијенти са којима смо разговарали кажу да још не знају за нови систем рада. Тврде да су са досадашњим задовољни:
" Није то само овдје, свагдје постоје годишњи одмори, смањени капацитети, недостатак особља, све је то некако релативно проблем малтене читавог свијета".
"Мора се смањивати зато што нема кадра. Морамо бити свјесни тога. Чуди ме откуда нам и ово кадра кад их слабо поштујемо и плаћамо“.
"Не знам то, нисам у току. Нисам болесна да идем често. Некад кад се деси све уреду“.
Одлазак младих и све већа заинтересованост за клиничке дисциплине разлог су мањка кадра у примарној здравственој заштити, каже декан Медицинског факултета. Истиче да бирају профитабилније специјализације.
„Ресорно министарство здравља и социјалне заштите да на неки начин изнађе и да приједлог како да се таква ситуација превазиђе а на нама је да помогнемо домовима здравља да кадар који регрутују и који пошаљу на специјализацију да га адекватно и припремимо“, рекао је декан Медицинског факултета проф. др Ранко Шкрбић.
Нови режим рада биће на снази у наредном периоду и трајаће најкасније до првог септембра ове године.
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