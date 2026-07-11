Амбасадор Словеније при УН поднио оставку

Аутор:АТВ редакција
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Амбасадор Словеније при УН Самуел Жбогар поднио је оставку, а медији преносе да би његов одлазак могао да буде повезан са најављеном инспекцијом рада Сталне мисије Словеније у Њујорку.
Жбогар је рекао да је оставку поднео из личних разлога и које није навео ни у писму упућеном Министарству спољних послова Словеније.
Додао је да је за инспекцију у Сталној мисији Словеније при УН сазнао данас из медија и те да се нада да она бити спроведена док је још на функцији.
Дипломатски извори тврде да је Жбогар већ дуже вријеме размишљао о одласку са функције, док поједини његову оставку доводе у везу са новим смјерницама словеначке спољне политике које је увела Влада премијера Јанеза Јанше.
Жбогар је дипломата са више од 30 година искуства. Био је државни секретар у Министарству спољних послова, шеф посебне мисије за чланство Словеније у Савјету безбједности УН, амбасадор при УН од фебруара 2025. године, а раније је обављао и функцију министра спољних послова Словеније, преноси Срна.
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