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Амбасадор Словеније при УН поднио оставку

Аутор:

АТВ редакција
11.07.2026 20:20

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Сједница Савјета безбједности.
Фото: Tanjug/AP/Pool/Charly Triballeau/

Амбасадор Словеније при УН Самуел Жбогар поднио је оставку, а медији преносе да би његов одлазак могао да буде повезан са најављеном инспекцијом рада Сталне мисије Словеније у Њујорку.

Жбогар је рекао да је оставку поднео из личних разлога и које није навео ни у писму упућеном Министарству спољних послова Словеније.

Додао је да је за инспекцију у Сталној мисији Словеније при УН сазнао данас из медија и те да се нада да она бити спроведена док је још на функцији.

Дипломатски извори тврде да је Жбогар већ дуже вријеме размишљао о одласку са функције, док поједини његову оставку доводе у везу са новим смјерницама словеначке спољне политике које је увела Влада премијера Јанеза Јанше.

Жбогар је дипломата са више од 30 година искуства. Био је државни секретар у Министарству спољних послова, шеф посебне мисије за чланство Словеније у Савјету безбједности УН, амбасадор при УН од фебруара 2025. године, а раније је обављао и функцију министра спољних послова Словеније, преноси Срна.

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Таг :

Самуел Жбогар

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