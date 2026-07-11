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Мађар запријетио предсједнику: Покренућу поступак ако не потпише

Аутор:

АТВ редакција
11.07.2026 20:06

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Мађарски премијер Петер Мађар разговара са новинарима по доласку на самит ЕУ у Бриселу, у четвртак, 18. јуна 2026. године.
Фото: Tanjug/AP Photo/Omar Havana

Мађарски премијер Петер Мађар запријетио је да ће покренути поступак за опозив предсједника Томаша Шуљока уколико не потпише уставни амандман којим се уводе ограничења од 12 година за мандат посланика.

"Парламент ће у понедјељак, 13. јула, усвојити 17. амандман на Устав. Предсједник ће имати пет дана да га потпише. Ако то не учини, против њега може бити покренут поступак опозива", написао је Мађар на друштвеним мрежама.

Испред Предсједничке палате у Будимпешти у четвртак је одржан протест против, како је наведено, ауторитарног прекорачења овлашћења премијера Мађара.

Шеф посланичке групе странке Фидес Гергели Гуљаш изјавио је да поступци премијера подривају демократију у Мађарској и воде земљу ка аутократији, преноси Срна.

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Тагови :

Петер Мађар

Мађарска

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