Мађар запријетио предсједнику: Покренућу поступак ако не потпише

Аутор:АТВ редакција
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Мађарски премијер Петер Мађар запријетио је да ће покренути поступак за опозив предсједника Томаша Шуљока уколико не потпише уставни амандман којим се уводе ограничења од 12 година за мандат посланика.
"Парламент ће у понедјељак, 13. јула, усвојити 17. амандман на Устав. Предсједник ће имати пет дана да га потпише. Ако то не учини, против њега може бити покренут поступак опозива", написао је Мађар на друштвеним мрежама.
Испред Предсједничке палате у Будимпешти у четвртак је одржан протест против, како је наведено, ауторитарног прекорачења овлашћења премијера Мађара.
Шеф посланичке групе странке Фидес Гергели Гуљаш изјавио је да поступци премијера подривају демократију у Мађарској и воде земљу ка аутократији, преноси Срна.
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