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Мађарска издејствовала брисање одредбе о убрзаном пријему Украјине у ЕУ

Аутор:

АТВ редакција
19.06.2026 13:39

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Мађарски премијер Петер Мађар разговара са новинарима по доласку на самит ЕУ у Бриселу, у четвртак, 18. јуна 2026. године.
Фото: Tanjug/AP Photo/Omar Havana

Мађарска је успјела да издејствује значајну измену саопштења лидера држава Европске уније о питању приступања Украјине ЕУ и да из текста избаци формулацију о убрзаном пријему, саопштио је нови мађарски премијер Петер Мађар, који први пут учествује на дводневном самиту у Бриселу.

„Током рада на тексту, који је трајао неколико недјеља, саопштење је значајно измјењено на приједлог Мађарске. Поред тога, из текста је у посљедњем тренутку, на моју иницијативу, избачена формулација која је указивала на убрзање процеса приступања Украјине Европској унији. То није било лако“, написао је Петер Мађар на друштвеним мрежама.

У тексту завршне декларације самита о Украјини, дио који се односи на приступање те земље ЕУ гласи:

„Европски савјет поздравља одржавање међувладине конференције о приступању Украјине Европској унији и отварање кластера о основним питањима 15. јуна 2026. године, те очекује да ће бити отворени и други кластери у складу са приступом заснованим на заслугама“.

Мађар је у више наврата истицао да се нова мађарска влада противи убрзаном пријему Украјине у Европску унију, додајући да за Украјину треба да важе исти критеријуми који важе за све земље-кандидате.

(спутник србија)

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Тагови :

Мађарска

Петер Мађар

Украјина

Европска унија

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